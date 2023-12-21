Глава тюменского депсоцразвития проверил лагерь, где отдыхала погибшая девочка

22 декабря 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Грамотин сообщил, что погибшая девочка к медикам с жалобами не обращалась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции Глава департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин посетил лагерь «Олимпийская ребячка», где отдыхала погибшая 12-летняя школьница. В соцсети он сообщил, что девочка с жалобами к медикам не обращалась. «Сегодня я работал на территории лагеря „Олимпийская ребячка“. На данный момент установлено, что погибшая девочка по журналу медпункта не проходила, с жалобами туда не обращалась», — передает итоги визита Грамотина telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области». Он отметил, что за время пребывания в лагере другие дети обращались с жалобами и на момент отъезда у них оставались остаточные признаки заболеваний. Сопровождающим в дорогу были переданы необходимые лекарства. Грамотин передал соболезнования семье и близким погибшей девочки и выразил готовность оказать всю необходимую помощь. Инцидент произошел в поезде Тюмень — Адлер. Дети возвращались домой после отдыха в тюменском лагере. Ночью 21 декабря с маршрута сняли более 100 детей из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц погибла. Мама умершей девочки обвинила руководство лагеря в халатности. Возбуждено уголовное дело, в «Олимпийской Ребячке» проводится служебное расследование. По словам руководства лагеря, дети, покидая учреждения, не болели. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным погибшей и пообещал оказать любую необходимую им помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин посетил лагерь «Олимпийская ребячка», где отдыхала погибшая 12-летняя школьница. В соцсети он сообщил, что девочка с жалобами к медикам не обращалась. «Сегодня я работал на территории лагеря „Олимпийская ребячка“. На данный момент установлено, что погибшая девочка по журналу медпункта не проходила, с жалобами туда не обращалась», — передает итоги визита Грамотина telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области». Он отметил, что за время пребывания в лагере другие дети обращались с жалобами и на момент отъезда у них оставались остаточные признаки заболеваний. Сопровождающим в дорогу были переданы необходимые лекарства. Грамотин передал соболезнования семье и близким погибшей девочки и выразил готовность оказать всю необходимую помощь. Инцидент произошел в поезде Тюмень — Адлер. Дети возвращались домой после отдыха в тюменском лагере. Ночью 21 декабря с маршрута сняли более 100 детей из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц погибла. Мама умершей девочки обвинила руководство лагеря в халатности. Возбуждено уголовное дело, в «Олимпийской Ребячке» проводится служебное расследование. По словам руководства лагеря, дети, покидая учреждения, не болели. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным погибшей и пообещал оказать любую необходимую им помощь.