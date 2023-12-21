21 декабря 2023

Детский омбудсмен Львова-Белова взяла на контроль ЧП в поезде Тюмень-Адлер

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Владимир Путин на премии "Мы вместе" на ВДНХ. Москва, львова белова мария
Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибшей школьницы Фото:
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Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла на личный контроль происшествие с группой детей в поезде Тюмень-Адлер, где погибла школьница из ЛНР. В соцсети омбудсмен сообщила, что среди госпитализированных в медучреждение Саратова тяжелых детей нет, а обстоятельства смерти девочки устанавливают профильные ведомства.

«Держу на личном контроле ситуацию в Саратовской области. Ребята из Краснодонского района ЛНР отдыхали в детском лагере в Тюменской области и уже возвращались группой в сопровождении взрослых на поезде домой. Сейчас ребята в инфекционной больнице г. Саратова. Среди госпитализированных детей тяжелых нет. Выражаю искренние соболезнования близким умершей девочки. Причины и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют профильные ведомства», — опубликовала заявление в своем telegram-канале детский омбудсмен.

Львова-Белова отметила, что за ситуацией также следит детский омбудсмен Саратовской области. Уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк находится на постоянной связи с родителями детей.

Инцидент с группой детей из ЛНР произошел в поезде Тюмень-Адлер 21 декабря. Они возвращались домой после отдыха в тюменском лагере. В Саратовской области 125 детей сняли с поезда и отправили в инфекционное отделение из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц погибла. Мама умершей девочки обвинила руководство лагеря в халатности. Возбуждено уголовное дело, в «Олимпийской Ребячке» проводится служебное расследование. По словам руководства лагеря, дети, покидая учреждения, не болели. Губернатор Моор выразил соболезнования родным погибшей и пообещал оказать любую необходимую им помощь.

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла на личный контроль происшествие с группой детей в поезде Тюмень-Адлер, где погибла школьница из ЛНР. В соцсети омбудсмен сообщила, что среди госпитализированных в медучреждение Саратова тяжелых детей нет, а обстоятельства смерти девочки устанавливают профильные ведомства. «Держу на личном контроле ситуацию в Саратовской области. Ребята из Краснодонского района ЛНР отдыхали в детском лагере в Тюменской области и уже возвращались группой в сопровождении взрослых на поезде домой. Сейчас ребята в инфекционной больнице г. Саратова. Среди госпитализированных детей тяжелых нет. Выражаю искренние соболезнования близким умершей девочки. Причины и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют профильные ведомства», — опубликовала заявление в своем telegram-канале детский омбудсмен. Львова-Белова отметила, что за ситуацией также следит детский омбудсмен Саратовской области. Уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк находится на постоянной связи с родителями детей. Инцидент с группой детей из ЛНР произошел в поезде Тюмень-Адлер 21 декабря. Они возвращались домой после отдыха в тюменском лагере. В Саратовской области 125 детей сняли с поезда и отправили в инфекционное отделение из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц погибла. Мама умершей девочки обвинила руководство лагеря в халатности. Возбуждено уголовное дело, в «Олимпийской Ребячке» проводится служебное расследование. По словам руководства лагеря, дети, покидая учреждения, не болели. Губернатор Моор выразил соболезнования родным погибшей и пообещал оказать любую необходимую им помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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