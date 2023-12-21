Какие новогодние мастер-классы ждут тюменцев в выходные

К Новому году тюменцы смастерят драконов на мастер-классах

Тюменцы смогут своими руками сделать украшения в виде дракона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сделать подарок своими руками или украшение на праздничный стол к Новому году для тюменцев стало уже доброй традицией. Редакция URA.RU сделала обзор новогодних мастер-классов, которые пройдут в столице региона 23 и 24 декабря.

Пряничный домик

Испечь и раскрасить глазурью пряничный домик тюменцы смогут 23 декабря в ДК «Торфяник». Плюс таких кондитерских изделий в том, что хранятся они долго, а значит и украсить ими стол можно в любой день новогодних каникул.

Ватная игрушка

В субботу в школе искусств «Этюд» состоится мастер-класс по росписи ватной игрушки. Сделать ее можно предварительно самим из подручных материалов — фольги, ваты и проволоки. А красивую роспись помогут создать преподаватели школы.

Живопись

Необычную картину из гипса и красок помогут сделать тюменцам в ДК «Торфяник» 23 декабря. Кураторы расскажут, как за пару часов сделать настоящий зимний шедевр на холсте, который будет радовать не один год.

Скрапбукинг

Создать новогоднюю открытку из бумаги при помощи одних лишь ножниц тюменцы смогут в детской библиотеке им. Крапивина. Перед мастер-классом библиотекари расскажут о списке новогодних книг, которые могут стать подарком на Новый год.

Лепка из глины

Слепить главный символ 2024 года — дракона, тюменцы смогут в музейном комплексе им. Словцова 23 декабря. Фигурку после обжига можно будет расписать специальными натуральными красками.

Эпоксидная смола

Сделать игрушку из эпоксидной смолы тюменцы смогут в течение двух дней — 23 и 24 декабря. Главная тема, конечно же, дракон. Сделать можно не только игрушку, но и украшение — кулон или серьги.

Миниатюрная живопись

Написать картину маслом в миниатюре на новогоднюю тематику горожане смогут 24 декабря в музейном комплексе им. Словцова. Миниатюрная живопись — один из популярных музейных жанров. Поэтому создав свой личный шедевр, каждый участник сможет по праву считать себя настоящим художником.