Тюменские эпидемиологи проводят расследование в скандальном лагере

22 декабря 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Решение о принятии мер будет принято по итогам эпидрасследования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции Роспотребнадзор по Тюменской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в лагере «Олимпийская ребячка», где отдыхали снятые с поезда Тюмень — Адлер дети. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика», филиал «Олимпийская ребячка» с отбором проб и материала для проведения лабораторных исследований. Решение о принятии мер будет принято по итогам эпидрасследования», — сообщили в Роспотребнадзоре. В ночь с 20 на 21 декабря с поезда Тюмень — Адлер сняли более 100 детей. Известно, что они возвращались в ЛНР после отдыха в тюменском лагере. Одна из школьниц в поезде потеряла сознание и скончалась. Выяснилось, что среди детей произошла вспышка свиного гриппа. Прокуратура возбудила уголовное дело, а мама погибшей обвинила руководство лагеря в халатности. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал помочь родным умершей школьницы. 22 декабря «Олимпийскую ребячку» временно закрыли.

Роспотребнадзор по Тюменской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в лагере «Олимпийская ребячка», где отдыхали снятые с поезда Тюмень — Адлер дети. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика», филиал «Олимпийская ребячка» с отбором проб и материала для проведения лабораторных исследований. Решение о принятии мер будет принято по итогам эпидрасследования», — сообщили в Роспотребнадзоре. В ночь с 20 на 21 декабря с поезда Тюмень — Адлер сняли более 100 детей. Известно, что они возвращались в ЛНР после отдыха в тюменском лагере. Одна из школьниц в поезде потеряла сознание и скончалась. Выяснилось, что среди детей произошла вспышка свиного гриппа. Прокуратура возбудила уголовное дело, а мама погибшей обвинила руководство лагеря в халатности. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал помочь родным умершей школьницы. 22 декабря «Олимпийскую ребячку» временно закрыли.