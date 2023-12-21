Роспотребнадзор по Тюменской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в лагере «Олимпийская ребячка», где отдыхали снятые с поезда Тюмень — Адлер дети. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«Управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика», филиал «Олимпийская ребячка» с отбором проб и материала для проведения лабораторных исследований. Решение о принятии мер будет принято по итогам эпидрасследования», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В ночь с 20 на 21 декабря с поезда Тюмень — Адлер сняли более 100 детей. Известно, что они возвращались в ЛНР после отдыха в тюменском лагере. Одна из школьниц в поезде потеряла сознание и скончалась. Выяснилось, что среди детей произошла вспышка свиного гриппа. Прокуратура возбудила уголовное дело, а мама погибшей обвинила руководство лагеря в халатности. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал помочь родным умершей школьницы. 22 декабря «Олимпийскую ребячку» временно закрыли.
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