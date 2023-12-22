Стоит ли ждать появления новых олигархов после приватизации

Экономист Бадалов развеял миф вокруг приватизации в России

22 декабря 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Приватизация избавит государство от неопределенности вокруг доходов в бюджет, сказал Лазарь Бадалов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Приватизация государственных компаний не приведет к появлению новых олигархов, но поможет РФ привлечь дополнительные доходы в бюджет. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Новость по теме В России назвали компанию, которую приватизируют впервые за 6 лет Президент «Сбербанка» Герман Греф выступил за приватизацию большинства госкомпаний в РФ. По его словам, вырученные деньги можно направить на строительство инфраструктурных объектов. Ранее Минфин РФ выбрал 30 компаний, которые могли бы пройти данную процедуру. За приватизацию выступила и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Многие опасаются, что повторится приватизация 1990-х. Это неправильно. Была абсолютно другая система управления. Если государство будет проводить приватизацию, будет другой способ оценки, подбора инвесторов и покупателей. Явно все отдадут не в одни руки. Сложно представить, что контрольный пакет акций купит какой-то крупный бизнесмен. Мало тех, кто сейчас может такой актив переварить. Таким крупным бизнесменам это особо не интересно. У них свои есть активы, которыми они еще владеют с далеких 1990-х», — сказал Лазарь Бадалов. Новость по теме Счетная палата нашла дополнительные деньги для бюджета от приватизации Он объяснил, что стране выгодно продать часть компаний частному сектору. «Доля государства в экономике слишком велика. Оно владеет множеством непрофильных активов. В финансовом секторе роль государства как собственника не ясна. Зачем ему такой огромный пакет акций того же самого Сбербанка, ВТБ и многих других финансовых организаций? Там сильный менеджмент, и государство в управлении никакого участия не принимает. Можно продать инвесторам и привлечь для бюджета дополнительные ресурсы», — отметил экономист. Россия избавится от неопределенности в плане объемов, получаемых доходов, продолжил эксперт. «Если мы говорим про классическую рыночную экономику, где государство владеет активами, оно получает налоги. Это ключевой источник доходов. Сейчас ситуация складывается таким образом, что еще приходится ждать неких дивидендов от деятельности этих компаний. Это не постоянная величина. Она меняется от результатов деятельности. Поэтому зачем привязывать бюджет к этим показателям, когда можно выручить средства, а дальше продолжать получать налоги», — подчеркнул Бадалов. Процесс приватизации проходил в 1990-е годы. Значительная часть государственных предприятий перешла в частную собственность. С ней связывают появление в России олигархов и слишком сильное экономическое расслоение населения страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приватизация государственных компаний не приведет к появлению новых олигархов, но поможет РФ привлечь дополнительные доходы в бюджет. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Президент «Сбербанка» Герман Греф выступил за приватизацию большинства госкомпаний в РФ. По его словам, вырученные деньги можно направить на строительство инфраструктурных объектов. Ранее Минфин РФ выбрал 30 компаний, которые могли бы пройти данную процедуру. За приватизацию выступила и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Многие опасаются, что повторится приватизация 1990-х. Это неправильно. Была абсолютно другая система управления. Если государство будет проводить приватизацию, будет другой способ оценки, подбора инвесторов и покупателей. Явно все отдадут не в одни руки. Сложно представить, что контрольный пакет акций купит какой-то крупный бизнесмен. Мало тех, кто сейчас может такой актив переварить. Таким крупным бизнесменам это особо не интересно. У них свои есть активы, которыми они еще владеют с далеких 1990-х», — сказал Лазарь Бадалов. Он объяснил, что стране выгодно продать часть компаний частному сектору. «Доля государства в экономике слишком велика. Оно владеет множеством непрофильных активов. В финансовом секторе роль государства как собственника не ясна. Зачем ему такой огромный пакет акций того же самого Сбербанка, ВТБ и многих других финансовых организаций? Там сильный менеджмент, и государство в управлении никакого участия не принимает. Можно продать инвесторам и привлечь для бюджета дополнительные ресурсы», — отметил экономист. Россия избавится от неопределенности в плане объемов, получаемых доходов, продолжил эксперт. «Если мы говорим про классическую рыночную экономику, где государство владеет активами, оно получает налоги. Это ключевой источник доходов. Сейчас ситуация складывается таким образом, что еще приходится ждать неких дивидендов от деятельности этих компаний. Это не постоянная величина. Она меняется от результатов деятельности. Поэтому зачем привязывать бюджет к этим показателям, когда можно выручить средства, а дальше продолжать получать налоги», — подчеркнул Бадалов. Процесс приватизации проходил в 1990-е годы. Значительная часть государственных предприятий перешла в частную собственность. С ней связывают появление в России олигархов и слишком сильное экономическое расслоение населения страны.