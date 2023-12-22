22 декабря 2023

В Кургане скончалась учитель, полвека преподававшая английский язык

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, кладбище, свеча памяти, похороны
Мэрия Кургана выразила соболезнования Фото:

В Кургане скончалась учитель английского языка Татьяна Давыдова. Она отдала 50 лет системе образования города и области, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Не стало Татьяны Давыдовой — учителя английского языка у множества поколений ребят, являвшегося несомненным нравственным ориентиром для молодых специалистов. Она отдала системе образования города и области 50 лет. Учитель с большой буквы, обладала мудростью, умела видеть в любом собеседнике человека в самом высоком значении этого слова. Татьяне Андреевне были присущи такие качества, как высочайший интеллект и богатая эрудиция, самоотверженность в работе», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Татьяна Давыдова родилась в 1950 году, в 1973 году окончила факультет иностранных языков Курганского государственного педагогического института. Работать учителем английского языка она начала в Шмаковской школе Кетовского округа. В 1998 огду была назначена директором гимназии №30. В 1975—1991 годах и с 2011 года до последнего дня она работала в школе №48.

В 1999 году учитель была отмечена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», а в 2020 году ей присвоили звание «Педагог-наставник». Департамент соцполитики Кургана выразил соболезнования родным и близким Татьяны Андреевны.

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В Кургане скончалась учитель английского языка Татьяна Давыдова. Она отдала 50 лет системе образования города и области, сообщили в пресс-службе городской администрации. «Не стало Татьяны Давыдовой — учителя английского языка у множества поколений ребят, являвшегося несомненным нравственным ориентиром для молодых специалистов. Она отдала системе образования города и области 50 лет. Учитель с большой буквы, обладала мудростью, умела видеть в любом собеседнике человека в самом высоком значении этого слова. Татьяне Андреевне были присущи такие качества, как высочайший интеллект и богатая эрудиция, самоотверженность в работе», — сообщили в telegram-канале мэрии. Татьяна Давыдова родилась в 1950 году, в 1973 году окончила факультет иностранных языков Курганского государственного педагогического института. Работать учителем английского языка она начала в Шмаковской школе Кетовского округа. В 1998 огду была назначена директором гимназии №30. В 1975—1991 годах и с 2011 года до последнего дня она работала в школе №48. В 1999 году учитель была отмечена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», а в 2020 году ей присвоили звание «Педагог-наставник». Департамент соцполитики Кургана выразил соболезнования родным и близким Татьяны Андреевны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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