25 декабря 2023

Тюменка открыла сбор в полмиллиона на кафе с сырниками для взрослых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иллюстрации, разное, перекус, завтрак, сырники, еда, кофе
Если тюменке получится сохранить свой бизнес, то горожане попробуют сырники формата 18+ Фото:

Единственная тюменская кулинария, где продают необычные сырники, находится на грани закрытия. Чтобы заведение продолжило свою работу, его создатель открыла сбор в полмиллиона рублей. Как рассказала URA.RU автор концепции Валерия Сгибнева, после переезда в новое помещение не хватает денег на мебель и закупку необходимых расходных материалов.

«Мы открыли точку сначала в Заречной части города, но это оказался не наш формат. У нас слишком необычный продукт — сырники для взрослых. После решили переехать на фуд-корт на один из тюменских рынков. И, к сожалению, закончились деньги. Мы почти сделали ремонт, осталось немного — поставить мебель, купить расходники. Нам нужно 500 тысяч рублей», — рассказала URA.RU владелица сырничной Валерия Сгибнева.

За сутки с момента открытия сбора удалось собрать 10 тысяч рублей. После открытия авторы концепции обещают оставить прежний формат «сырничная 18+», где в меню будут те же позиции — «Сырник твоего бывшего», «Дальний родственник», «Неизменная классика».

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Единственная тюменская кулинария, где продают необычные сырники, находится на грани закрытия. Чтобы заведение продолжило свою работу, его создатель открыла сбор в полмиллиона рублей. Как рассказала URA.RU автор концепции Валерия Сгибнева, после переезда в новое помещение не хватает денег на мебель и закупку необходимых расходных материалов. «Мы открыли точку сначала в Заречной части города, но это оказался не наш формат. У нас слишком необычный продукт — сырники для взрослых. После решили переехать на фуд-корт на один из тюменских рынков. И, к сожалению, закончились деньги. Мы почти сделали ремонт, осталось немного — поставить мебель, купить расходники. Нам нужно 500 тысяч рублей», — рассказала URA.RU владелица сырничной Валерия Сгибнева. За сутки с момента открытия сбора удалось собрать 10 тысяч рублей. После открытия авторы концепции обещают оставить прежний формат «сырничная 18+», где в меню будут те же позиции — «Сырник твоего бывшего», «Дальний родственник», «Неизменная классика».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...