Тюменка открыла сбор в полмиллиона на кафе с сырниками для взрослых

26 декабря 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Если тюменке получится сохранить свой бизнес, то горожане попробуют сырники формата 18+ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Единственная тюменская кулинария, где продают необычные сырники, находится на грани закрытия. Чтобы заведение продолжило свою работу, его создатель открыла сбор в полмиллиона рублей. Как рассказала URA.RU автор концепции Валерия Сгибнева, после переезда в новое помещение не хватает денег на мебель и закупку необходимых расходных материалов. «Мы открыли точку сначала в Заречной части города, но это оказался не наш формат. У нас слишком необычный продукт — сырники для взрослых. После решили переехать на фуд-корт на один из тюменских рынков. И, к сожалению, закончились деньги. Мы почти сделали ремонт, осталось немного — поставить мебель, купить расходники. Нам нужно 500 тысяч рублей», — рассказала URA.RU владелица сырничной Валерия Сгибнева. За сутки с момента открытия сбора удалось собрать 10 тысяч рублей. После открытия авторы концепции обещают оставить прежний формат «сырничная 18+», где в меню будут те же позиции — «Сырник твоего бывшего», «Дальний родственник», «Неизменная классика».

Единственная тюменская кулинария, где продают необычные сырники, находится на грани закрытия. Чтобы заведение продолжило свою работу, его создатель открыла сбор в полмиллиона рублей. Как рассказала URA.RU автор концепции Валерия Сгибнева, после переезда в новое помещение не хватает денег на мебель и закупку необходимых расходных материалов. «Мы открыли точку сначала в Заречной части города, но это оказался не наш формат. У нас слишком необычный продукт — сырники для взрослых. После решили переехать на фуд-корт на один из тюменских рынков. И, к сожалению, закончились деньги. Мы почти сделали ремонт, осталось немного — поставить мебель, купить расходники. Нам нужно 500 тысяч рублей», — рассказала URA.RU владелица сырничной Валерия Сгибнева. За сутки с момента открытия сбора удалось собрать 10 тысяч рублей. После открытия авторы концепции обещают оставить прежний формат «сырничная 18+», где в меню будут те же позиции — «Сырник твоего бывшего», «Дальний родственник», «Неизменная классика».