Подросток 26 декабря вышла из дома и не вернулась
В Тюмени пропала 15-летняя девочка, которая не разговаривает и нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Пропала Попова Валерия, 15 лет. Восточный АО, Тюмень. 26 декабря 2023 года вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи, не разговаривает», — указано в ориентировке.
Подросток была одета в темно-коричневый пуховик, вишневые сапоги и светло-бежевые перчатки. Всех, кто знает о местоположении девочки, просят позвонить по номеру 112 или обратиться к инфоргам поиска по телефону 8-922-266-98-74.
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