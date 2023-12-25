25 декабря 2023

В Тюмени пропала подросток, которая не разговаривает. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток 26 декабря вышла из дома и не вернулась Фото:

В Тюмени пропала 15-летняя девочка, которая не разговаривает и нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Попова Валерия, 15 лет. Восточный АО, Тюмень. 26 декабря 2023 года вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи, не разговаривает», — указано в ориентировке.

Подросток была одета в темно-коричневый пуховик, вишневые сапоги и светло-бежевые перчатки. Всех, кто знает о местоположении девочки, просят позвонить по номеру 112 или обратиться к инфоргам поиска по телефону 8-922-266-98-74.

Фото:

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В Тюмени пропала 15-летняя девочка, которая не разговаривает и нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропала Попова Валерия, 15 лет. Восточный АО, Тюмень. 26 декабря 2023 года вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи, не разговаривает», — указано в ориентировке. Подросток была одета в темно-коричневый пуховик, вишневые сапоги и светло-бежевые перчатки. Всех, кто знает о местоположении девочки, просят позвонить по номеру 112 или обратиться к инфоргам поиска по телефону 8-922-266-98-74.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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