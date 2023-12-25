Происшествия В Тюмени пропала подросток, которая не разговаривает. Фото 26 декабря 2023 в 15:25 Размер текста - 17 + Подросток 26 декабря вышла из дома и не вернулась Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени пропала 15-летняя девочка, которая не разговаривает и нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропала Попова Валерия, 15 лет. Восточный АО, Тюмень. 26 декабря 2023 года вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи, не разговаривает», — указано в ориентировке. Подросток была одета в темно-коричневый пуховик, вишневые сапоги и светло-бежевые перчатки. Всех, кто знает о местоположении девочки, просят позвонить по номеру 112 или обратиться к инфоргам поиска по телефону 8-922-266-98-74. Фото: «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalert_sever?w=wall-63156424_7280 В Тюмени пропала 15-летняя девочка, которая не разговаривает и нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропала Попова Валерия, 15 лет. Восточный АО, Тюмень. 26 декабря 2023 года вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи, не разговаривает», — указано в ориентировке. Подросток была одета в темно-коричневый пуховик, вишневые сапоги и светло-бежевые перчатки. Всех, кто знает о местоположении девочки, просят позвонить по номеру 112 или обратиться к инфоргам поиска по телефону 8-922-266-98-74. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям