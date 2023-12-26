В суде опротестовали отмену продажи челябинского агрохолдинга группе «Черкизово»

Суд рассмотрит протесты против отмены сделки продажи «Здоровой фермы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В суд поступила череда апелляционных жалоб на отмену продажи агрохолдинга «Здоровая ферма» из Челябинской области группе «Черкизово». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, рассмотрение жалоб состоится 30 января.

«Апелляционные жалобы ПАО национальный банк «Траст», ООО «Агропромышленный комплекс «Михайловский», ООО «Траст-ПХ» принять к производству. Назначить дело к судебному разбирательству на 30 января», — отмечено в определении Девятого арбитражного апелляционного суда.

Апелляция Российского аукционного дома подана последней. Поэтому по ней заседание пока не назначено. Стороны оспаривают отмену сделки. Решение об этом Арбитражный суд Москвы принял в ноябре. Инициатором спора выступила Московская сетевая компания. Истец не согласился с тем, что его не допустили до участия в торгах.

Агрохолдинг был продан в декабре 2022 года за четыре миллиарда рублей. Победителем торгов, которые «Траст» проводил на площадке аукционного дома из Санкт-Петербурга, был признан комплекс «Михайловский» группы «Черкизово». Глава группы Сергей Михайлов на встрече с губернатором Алексеем Текслером заявил о намерении инвестировать в предприятие более 3,5 млрд рублей.

Иск, оспаривающий сделку, поступил в суд в январе. В феврале судья оказался накладывать обеспечительные меры по сделке. Но затем процесс перешел на рассмотрение московского суда.

Часть активов обанкроченной «Здоровой фермы» приобрела компания «Управление агроактивами» из Красногорска (Московская область). Покупатель выкупил Родниковский свинокомплекс в селе Миасское и птицефабрику «Комсомольская» в Пермском крае.

Холдинг «Здоровая ферма» принадлежал депутату Госдумы РФ Олегу Колесникову. Фирму продавали несколько лет. Первые торги были объявлены в 2021 году, но не состоялись. Банк «Траст» ряд объектов также продавал несколько раз.

При подготовке материала URA.RU обратилось к сторонам с рядом вопросов. В пресс-службе банка «Траст» от комментариев воздержались. Другие участники спора на запрос не ответили