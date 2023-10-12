Москвичи закрыли сделки по свинокомплексу в Челябинске и птицефабрике в Перми

12 октября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Свинокомплекс и птицефабрика банкрота окончательно перешли под контроль московской компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Управление Агроактивами» из Москвы закрыла сделки по приобретению челябинского и пермского активов обанкроченной «Здоровой фермы». Об этом сообщила пресс-служба банка «Траст». «Банк „Траст“ закрыл сделки по продаже двух сельскохозяйственных активов: птицефабрики „Комсомольская“ (Пермский край) и Родниковского свинокомплекса (Челябинская область). Покупатель — ООО „Управление Агроактивами“», — рассказали в банке. Производственные мощности Родниковского свинокомплекса составляют 25 тысяч тонн мяса в год. Посадочная численность поголовья — 105 тысяч свиней. Предприятие обеспечивает полный цикл: от выращивания и воспроизводства до убоя и переработки мяса. Птицефабрика «Комсомольская» включает комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания ремонтного молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки и упаковки яйца. Производственные мощности достигают 650 млн штук товарного яйца в год, которые обеспечивают 2,8 млн голов кур-несушек. Продукция птицефабрики под брендом «Здоровая ферма» реализуется в 20 субъектах, 90% продаж приходится на крупнейшие федеральные сети. О том, что москвичи приобретут свинокомплекс, пресс-служба банка сообщила в августе. Называлась сумма сделки в 1,1 млрд рублей. «Управление Агроактивами» сосредоточено на аграрном производстве. В холдинге работает птицефабрика «Башкирская», предприятие по выращиванию зерновых и другие компании. Оба купленных актива являлись частью обанкроченной «Здоровой фермы», первоначально принадлежавшей депутату Госдумы Олегу Колесникову. В декабре предприятие группы «Черкизово», комплекс «Михайловский», за четыре миллиарда рублей стал владельцем птицеводческой группы. «Комсомольскую» в мае продать не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Управление Агроактивами» из Москвы закрыла сделки по приобретению челябинского и пермского активов обанкроченной «Здоровой фермы». Об этом сообщила пресс-служба банка «Траст». «Банк „Траст“ закрыл сделки по продаже двух сельскохозяйственных активов: птицефабрики „Комсомольская“ (Пермский край) и Родниковского свинокомплекса (Челябинская область). Покупатель — ООО „Управление Агроактивами“», — рассказали в банке. Производственные мощности Родниковского свинокомплекса составляют 25 тысяч тонн мяса в год. Посадочная численность поголовья — 105 тысяч свиней. Предприятие обеспечивает полный цикл: от выращивания и воспроизводства до убоя и переработки мяса. Птицефабрика «Комсомольская» включает комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания ремонтного молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки и упаковки яйца. Производственные мощности достигают 650 млн штук товарного яйца в год, которые обеспечивают 2,8 млн голов кур-несушек. Продукция птицефабрики под брендом «Здоровая ферма» реализуется в 20 субъектах, 90% продаж приходится на крупнейшие федеральные сети. О том, что москвичи приобретут свинокомплекс, пресс-служба банка сообщила в августе. Называлась сумма сделки в 1,1 млрд рублей. «Управление Агроактивами» сосредоточено на аграрном производстве. В холдинге работает птицефабрика «Башкирская», предприятие по выращиванию зерновых и другие компании. Оба купленных актива являлись частью обанкроченной «Здоровой фермы», первоначально принадлежавшей депутату Госдумы Олегу Колесникову. В декабре предприятие группы «Черкизово», комплекс «Михайловский», за четыре миллиарда рублей стал владельцем птицеводческой группы. «Комсомольскую» в мае продать не удалось.