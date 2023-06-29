Бывший актив челябинского депутата Госдумы повторно выставили на торги

На торги в Челябинской области повторно выставили Родниковский свинокомплекс, ранее принадлежавший депутату Госдумы Олегу Колесникову. Как следует из данных торговой площадки, актив подешевел на 72,4 млн рублей.
«На торги выставлено 100% долей ООО „Родниковский свинокомплекс“ и права (требования) банка „Траст“ к ООО „Родниковский свинокомплекс“. Стоимость актива составляет 1,128 млрд рублей», — отмечается на сайте торгов.
Заявки принимаются до 10 августа. Аукцион при отсутствии предложений по цене состоится 16 августа. Номинальная стоимость доли составляет 100 тысяч рублей, и принадлежит она ООО «Траст-ПХ». Права требования образовались за счет суммы кредитов, займа и процентов по ним. Транши выделялись по договорам 2016—2020 годов.
Крупнейший в УрФО свинокомплекс из села Миасское Красноармейского района впервые пытались продать в 2022 году, но в марте с продажи сняли. Затем актив выставили на продажу в апреле. Стоимость составляла 1,2 млрд рублей. Провести аукцион должны были 25 мая, однако торги не состоялись: никто из участников не заявился. Свинокомплекс входил в холдинг «Здоровая ферма», затем бывшая собственность Колесникова стала активами банка.
Ежегодно объект производит 19 тысяч тонн свинины. Посадочная численность поголовья свиней достигает 105 тысяч штук. Комплекс занимает площадь в 290 тысяч кв метров. Согласно данным СБИС, численность сотрудников составляет 360 человек. Чистый убыток в 2022 году обеспечен в сумме почти 515 млн рублей.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.