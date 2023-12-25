25 декабря 2023

Новая нефтегазовая компания будет добывать углеводородное сырье в ЯНАО

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Дочка «ЛУКОЙЛа» и «Норникеля» получила три лицензии углеводородного сырья в ЯНАО Фото:

Дочка «ЛУКОЙЛа» и «Норникеля» ООО «Варейнефтегаз» получила три лицензии углеводородного сырья в ЯНАО, сообщает Интерфакс. На территории Ямала компания, зарегистрированная в Новом Уренгое в сентябре этого года, будет заниматься добычей нефти и попутного нефтяного газа.

«Совместное предприятие „ЛУКОЙЛа“ и „Норникеля“ ООО „Варейнефтегаз“ получило пять лицензий углеводородного сырья <…> Это, в том числе, три лицензии в Ямало-Ненецком автономном округе», — сообщает агентство. Еще две лицензии нефтегазовой компании находятся в Красноярском крае.

ООО «Варейнефтегаз» — крупный нефтегазовый кластер. Как сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на общероссийский классификатор (ОКВЭД), общество было зарегистрировано 28 сентября в Новом Уренгое. Уставный капитал компании составляет 200 миллионов рублей, вид экономической деятельности — добыча нефти и нефтяного (попутного) газа. ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» принадлежит 50% «Варейнефтегаза», другая половина — созданному в марте этого года ООО «Заполярьенефтегаз», собственником которого является «Норильский никель».

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Дочка «ЛУКОЙЛа» и «Норникеля» ООО «Варейнефтегаз» получила три лицензии углеводородного сырья в ЯНАО, сообщает Интерфакс. На территории Ямала компания, зарегистрированная в Новом Уренгое в сентябре этого года, будет заниматься добычей нефти и попутного нефтяного газа. «Совместное предприятие „ЛУКОЙЛа“ и „Норникеля“ ООО „Варейнефтегаз“ получило пять лицензий углеводородного сырья <…> Это, в том числе, три лицензии в Ямало-Ненецком автономном округе», — сообщает агентство. Еще две лицензии нефтегазовой компании находятся в Красноярском крае. ООО «Варейнефтегаз» — крупный нефтегазовый кластер. Как сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на общероссийский классификатор (ОКВЭД), общество было зарегистрировано 28 сентября в Новом Уренгое. Уставный капитал компании составляет 200 миллионов рублей, вид экономической деятельности — добыча нефти и нефтяного (попутного) газа. ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» принадлежит 50% «Варейнефтегаза», другая половина — созданному в марте этого года ООО «Заполярьенефтегаз», собственником которого является «Норильский никель».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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