В Тюмени построят концертный комплекс с ледовой ареной

В Тюмени появится новый спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной вместимостью 10 тысяч человек. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта. Однако точных сроков начала строительства пока нет.
«В настоящее время осуществляется выбор земельного участка для спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной общей вместимостью не менее 10 тыс. человек. <…> Принимая во внимание высокую стоимость строительства указанного объекта, прорабатывается вопрос строительства объекта потенциальным инвестором в рамках применения механизмов государственного-частного партнерства», — рассказали в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области построят термальный курорт на площади 260 гектаров. Объект расположится возле центра «Жемчужина Сибири». Также тюменцам пообещали расширить базу отдыха «Верхний бор» и курорт «ЛетоЛето».
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