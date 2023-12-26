26 декабря 2023

В Тюмени построят концертный комплекс с ледовой ареной

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия концертного сезона в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Екатеринбург, концертный зал, екатеринбург экспо, конгресс-холл
Однако точных сроков начала строительства объекта пока нет Фото:

В Тюмени появится новый спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной вместимостью 10 тысяч человек. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта. Однако точных сроков начала строительства пока нет.

«В настоящее время осуществляется выбор земельного участка для спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной общей вместимостью не менее 10 тыс. человек. <…> Принимая во внимание высокую стоимость строительства указанного объекта, прорабатывается вопрос строительства объекта потенциальным инвестором в рамках применения механизмов государственного-частного партнерства», — рассказали в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области построят термальный курорт на площади 260 гектаров. Объект расположится возле центра «Жемчужина Сибири». Также тюменцам пообещали расширить базу отдыха «Верхний бор» и курорт «ЛетоЛето».

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В Тюмени появится новый спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной вместимостью 10 тысяч человек. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта. Однако точных сроков начала строительства пока нет. «В настоящее время осуществляется выбор земельного участка для спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной общей вместимостью не менее 10 тыс. человек. <…> Принимая во внимание высокую стоимость строительства указанного объекта, прорабатывается вопрос строительства объекта потенциальным инвестором в рамках применения механизмов государственного-частного партнерства», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области построят термальный курорт на площади 260 гектаров. Объект расположится возле центра «Жемчужина Сибири». Также тюменцам пообещали расширить базу отдыха «Верхний бор» и курорт «ЛетоЛето».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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