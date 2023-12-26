Общество ЖКХ и Городская среда В Тюмени построят концертный комплекс с ледовой ареной 27 декабря 2023 в 12:42 Размер текста - 17 + Однако точных сроков начала строительства объекта пока нет Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени появится новый спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной вместимостью 10 тысяч человек. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта. Однако точных сроков начала строительства пока нет. «В настоящее время осуществляется выбор земельного участка для спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной общей вместимостью не менее 10 тыс. человек. <…> Принимая во внимание высокую стоимость строительства указанного объекта, прорабатывается вопрос строительства объекта потенциальным инвестором в рамках применения механизмов государственного-частного партнерства», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области построят термальный курорт на площади 260 гектаров. Объект расположится возле центра «Жемчужина Сибири». Также тюменцам пообещали расширить базу отдыха «Верхний бор» и курорт «ЛетоЛето». В Тюмени появится новый спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной вместимостью 10 тысяч человек. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта. Однако точных сроков начала строительства пока нет. «В настоящее время осуществляется выбор земельного участка для спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной общей вместимостью не менее 10 тыс. человек. <…> Принимая во внимание высокую стоимость строительства указанного объекта, прорабатывается вопрос строительства объекта потенциальным инвестором в рамках применения механизмов государственного-частного партнерства», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области построят термальный курорт на площади 260 гектаров. Объект расположится возле центра «Жемчужина Сибири». Также тюменцам пообещали расширить базу отдыха «Верхний бор» и курорт «ЛетоЛето». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям