Моор пообещал тюменцам новый термальный курорт

В Тюменской области на площади 260 гектаров построят новый термальный курорт

25 декабря 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

О планах строительства губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в эфире местного телеканала Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рядом с центром «жемчужина Сибири» в Тюменском районе области построят новый термальный курорт. Об этом в эфире ГТРК «Регион Тюмень» рассказал глава области Александр Моор, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «Это безусловно сложный, большой проект, который будет реализовываться в течение нескольких лет. Но уверен, что он сможет стать серьезным флагманом. И мы будем говорить о нас не как о региональном курорте, а как о курорте федерального значения», — приводит инфоцентр слова Моора. По его словам, термальный комплекс расположится на площади 260 гектаров. В настоящий момент идет проработка функциональных зон, наполняемости термального курорта. Так же глава региона поделился планами расширения базы отдыха «Верхний бор» и курорта «ЛетоЛето», сообщает инфоцентр. Кроме того, в ближайшее время увеличится номерной фонд санатория «Сибирь».

Рядом с центром «жемчужина Сибири» в Тюменском районе области построят новый термальный курорт. Об этом в эфире ГТРК «Регион Тюмень» рассказал глава области Александр Моор, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «Это безусловно сложный, большой проект, который будет реализовываться в течение нескольких лет. Но уверен, что он сможет стать серьезным флагманом. И мы будем говорить о нас не как о региональном курорте, а как о курорте федерального значения», — приводит инфоцентр слова Моора. По его словам, термальный комплекс расположится на площади 260 гектаров. В настоящий момент идет проработка функциональных зон, наполняемости термального курорта. Так же глава региона поделился планами расширения базы отдыха «Верхний бор» и курорта «ЛетоЛето», сообщает инфоцентр. Кроме того, в ближайшее время увеличится номерной фонд санатория «Сибирь».