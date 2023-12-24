24 декабря 2023

Моор пообещал тюменцам новый термальный курорт

В Тюменской области на площади 260 гектаров построят новый термальный курорт
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор на пресс-конференции в честь образования Тюменской области. Тюмень , моор александр
О планах строительства губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в эфире местного телеканала Фото:

Рядом с центром «жемчужина Сибири» в Тюменском районе области построят новый термальный курорт. Об этом в эфире ГТРК «Регион Тюмень» рассказал глава области Александр Моор, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«Это безусловно сложный, большой проект, который будет реализовываться в течение нескольких лет. Но уверен, что он сможет стать серьезным флагманом. И мы будем говорить о нас не как о региональном курорте, а как о курорте федерального значения», — приводит инфоцентр слова Моора.

По его словам, термальный комплекс расположится на площади 260 гектаров. В настоящий момент идет проработка функциональных зон, наполняемости термального курорта.

Так же глава региона поделился планами расширения базы отдыха «Верхний бор» и курорта «ЛетоЛето», сообщает инфоцентр. Кроме того, в ближайшее время увеличится номерной фонд санатория «Сибирь».

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Рядом с центром «жемчужина Сибири» в Тюменском районе области построят новый термальный курорт. Об этом в эфире ГТРК «Регион Тюмень» рассказал глава области Александр Моор, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «Это безусловно сложный, большой проект, который будет реализовываться в течение нескольких лет. Но уверен, что он сможет стать серьезным флагманом. И мы будем говорить о нас не как о региональном курорте, а как о курорте федерального значения», — приводит инфоцентр слова Моора. По его словам, термальный комплекс расположится на площади 260 гектаров. В настоящий момент идет проработка функциональных зон, наполняемости термального курорта. Так же глава региона поделился планами расширения базы отдыха «Верхний бор» и курорта «ЛетоЛето», сообщает инфоцентр. Кроме того, в ближайшее время увеличится номерной фонд санатория «Сибирь».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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