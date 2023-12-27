Алексей Сигидаев поблагодарил курганских медиков за эффективную работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев на встрече с главврачами медицинских учреждений региона назвал итоги работы за 2023 год колоссальными. Он отметил, что из 59 показателей в сфере здравоохранения не удалось достичь только пяти, передает корреспондент URA.RU.

«Более 90% показателей по федеральным проектам — это колоссальнейший результат на уровне РФ», — сказал Сигидаев, поблагодарив медицинских работников. Среди важнейших показателей он отметил — ожидаемую продолжительность жизни.

По словам Сигидаева, рождаемость сохранилась на уровне 2022 года, а смертность стала существенно ниже. Регион фактически вышел на доковидный период по смертности. «По достижению ожидаемой продолжительности жизни наш регион относится к передовикам. Плановые показатели, которые перед нами стояли достигнуты. По 2023 году с учетом корректировки, которую мы согласовали, ждем 70,45. На сегодняшний день этот показатель мы достигаем и по оперативным данным уже немного превышаем», — уточнил чиновник.

Поводом для гордости Сигидаев назвал объем проведенных ремонтных работ, строительства объектов и поставку нового медицинского оборудования. На эти цели было выделено более 2 млрд рублей. «Капитальные ремонты практически закончили. Два учреждения осталось, главврачи божатся, что завтра этот вопрос будет закрыт», — отметил он.

Среди показателей, которые не были достигнуты, Сигидаев отметил недостаточную обеспеченность врачами. При этом он подчеркнул, что ни однин регион в РФ не достиг этого показателя. На сегодняшний день обеспеченность врачами в Курганской области составляет 27 врачей на 10000 населения. Количество врачей выросло на сто, порядка 67 специалистов прибыли из других регионов. Не удалось медикам выполнить план по профосмотрам.

Ранее Алексей Сигидаев отвечал на вопросы курганцев в прямом эфире ЦУР. Он обещал разобраться с ситуацией, когда мать ребенка медики предупредили об очереди к детскому неврологу с ожиданием в год.

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