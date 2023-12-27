Глава депздрава Сигидаев назвал итоги года колоссальными на уровне РФ. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение машин скорой медицинской помощи. Курган , сигидаев алексей
Алексей Сигидаев поблагодарил курганских медиков за эффективную работу Фото:

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев на встрече с главврачами медицинских учреждений региона назвал итоги работы за 2023 год колоссальными. Он отметил, что из 59 показателей в сфере здравоохранения не удалось достичь только пяти, передает корреспондент URA.RU.

«Более 90% показателей по федеральным проектам — это колоссальнейший результат на уровне РФ», — сказал Сигидаев, поблагодарив медицинских работников. Среди важнейших показателей он отметил — ожидаемую продолжительность жизни.

По словам Сигидаева, рождаемость сохранилась на уровне 2022 года, а смертность стала существенно ниже. Регион фактически вышел на доковидный период по смертности. «По достижению ожидаемой продолжительности жизни наш регион относится к передовикам. Плановые показатели, которые перед нами стояли достигнуты. По 2023 году с учетом корректировки, которую мы согласовали, ждем 70,45. На сегодняшний день этот показатель мы достигаем и по оперативным данным уже немного превышаем», — уточнил чиновник.

Поводом для гордости Сигидаев назвал объем проведенных ремонтных работ, строительства объектов и поставку нового медицинского оборудования. На эти цели было выделено более 2 млрд рублей. «Капитальные ремонты практически закончили. Два учреждения осталось, главврачи божатся, что завтра этот вопрос будет закрыт», — отметил он.

Среди показателей, которые не были достигнуты, Сигидаев отметил недостаточную обеспеченность врачами. При этом он подчеркнул, что ни однин регион в РФ не достиг этого показателя. На сегодняшний день обеспеченность врачами в Курганской области составляет 27 врачей на 10000 населения. Количество врачей выросло на сто, порядка 67 специалистов прибыли из других регионов. Не удалось медикам выполнить план по профосмотрам.

Ранее Алексей Сигидаев отвечал на вопросы курганцев в прямом эфире ЦУР. Он обещал разобраться с ситуацией, когда мать ребенка медики предупредили об очереди к детскому неврологу с ожиданием в год.

В Курганской области снизилась смертность населения
В Курганской области снизилась смертность населения
Из 59 показателей эффективной работы в сфере здравоохранения Курганская область на достигла 5
Из 59 показателей эффективной работы в сфере здравоохранения Курганская область на достигла 5
За 2023 год был капитально отремонтирован 31 объект медицинских организаций
За 2023 год был капитально отремонтирован 31 объект медицинских организаций
По данным депздрава, уровень удовлетворенности населения Курганской области медпомощью вырос в 2,2 раза
По данным депздрава, уровень удовлетворенности населения Курганской области медпомощью вырос в 2,2 раза
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев на встрече с главврачами медицинских учреждений региона назвал итоги работы за 2023 год колоссальными. Он отметил, что из 59 показателей в сфере здравоохранения не удалось достичь только пяти, передает корреспондент URA.RU. «Более 90% показателей по федеральным проектам — это колоссальнейший результат на уровне РФ», — сказал Сигидаев, поблагодарив медицинских работников. Среди важнейших показателей он отметил — ожидаемую продолжительность жизни. По словам Сигидаева, рождаемость сохранилась на уровне 2022 года, а смертность стала существенно ниже. Регион фактически вышел на доковидный период по смертности. «По достижению ожидаемой продолжительности жизни наш регион относится к передовикам. Плановые показатели, которые перед нами стояли достигнуты. По 2023 году с учетом корректировки, которую мы согласовали, ждем 70,45. На сегодняшний день этот показатель мы достигаем и по оперативным данным уже немного превышаем», — уточнил чиновник. Поводом для гордости Сигидаев назвал объем проведенных ремонтных работ, строительства объектов и поставку нового медицинского оборудования. На эти цели было выделено более 2 млрд рублей. «Капитальные ремонты практически закончили. Два учреждения осталось, главврачи божатся, что завтра этот вопрос будет закрыт», — отметил он. Среди показателей, которые не были достигнуты, Сигидаев отметил недостаточную обеспеченность врачами. При этом он подчеркнул, что ни однин регион в РФ не достиг этого показателя. На сегодняшний день обеспеченность врачами в Курганской области составляет 27 врачей на 10000 населения. Количество врачей выросло на сто, порядка 67 специалистов прибыли из других регионов. Не удалось медикам выполнить план по профосмотрам. Ранее Алексей Сигидаев отвечал на вопросы курганцев в прямом эфире ЦУР. Он обещал разобраться с ситуацией, когда мать ребенка медики предупредили об очереди к детскому неврологу с ожиданием в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...