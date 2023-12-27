В Кургане впервые бывший боец ЧВК «Вагнер» получил удостоверение участника СВО. Видео

28 декабря 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

О вручении удостоверения сообщили представители реготделения фонда «Защитники Отечества» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кургане впервые вручили удостоверение участника СВО человеку, который находился в зоне спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Об этом стало известно во время пресс-конференции, которая прошла в реготделении фонда «Защитники Отечества», передает корреспондент URA.RU. «Одному бывшему участнику ЧВК было вручено удостоверение», — сообщил корреспондент. Представители фонда отметили, что с момента открытия, которое прошло 31 мая, в реготделение фонда за помощью обратились почти 200 действующих участников СВО и более 1000 человек из числа иных участников СВО: ЧВК «Вагнер», СОБР «Ахмат», других формирований и членов семей действующих участников СВО. Также в фонд обращались более 200 семей погибших участников СВО и более 80 ветеранов боевых действий. Всего в реготеделние обратилось более 1700 человек. В середине декабря стало известно, курганские бойцы, служившие в ЧВК «Вагнер», вошли в число тех, кто получит удостоверения ветеранов боевых действий. От курганских бойцов ЧВК «Вагнер» было зарегистрировано 46 заявлений на выдачу удостоверений. После получения удостоверений бойцы ЧВК вновь планируют отправиться на спецоперацию.

В Кургане впервые вручили удостоверение участника СВО человеку, который находился в зоне спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Об этом стало известно во время пресс-конференции, которая прошла в реготделении фонда «Защитники Отечества», передает корреспондент URA.RU. «Одному бывшему участнику ЧВК было вручено удостоверение», — сообщил корреспондент. Представители фонда отметили, что с момента открытия, которое прошло 31 мая, в реготделение фонда за помощью обратились почти 200 действующих участников СВО и более 1000 человек из числа иных участников СВО: ЧВК «Вагнер», СОБР «Ахмат», других формирований и членов семей действующих участников СВО. Также в фонд обращались более 200 семей погибших участников СВО и более 80 ветеранов боевых действий. Всего в реготеделние обратилось более 1700 человек. В середине декабря стало известно, курганские бойцы, служившие в ЧВК «Вагнер», вошли в число тех, кто получит удостоверения ветеранов боевых действий. От курганских бойцов ЧВК «Вагнер» было зарегистрировано 46 заявлений на выдачу удостоверений. После получения удостоверений бойцы ЧВК вновь планируют отправиться на спецоперацию.