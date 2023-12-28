В Кургане разрушается общежитие, потолки которого осыпаются на жильцов. Фото

29 декабря 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

В комнаты по стенам бежит вода из-за протекающей крыши (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы из дома по улице Гоголя, 103 пожаловались, что на жителей обрушаются потолки, протекает крыша, а подвал затоплен не только водой, но и отходами из канализации. Об этом сообщила местная жительница через сообщество «45 регион — Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Дом находится в аварийном состоянии по адресу город Курган, улица Гоголя, 103. <…> Крыша дырявая, бежит все в комнаты по стенам. Потолки падают на жителей, которые живут в общежитие», — указала автор публикации в соцсети. Также она рассказала, что из-за коммунальных проблем трудно даже помыться. Подвал, по словам девушки, подтоплен и загрязнен канализацией. Из-за этого в подъезде постоянная сырость и зловонный запах, который распространяется и на жилые помещения. В дом, по информации жительницы, вызывали сантехников, но на заявку никто не выехал. Корреспондент URA.RU связался с автором публикации для уточнения информации. Девушка сообщила, что в дом пришли представители СУ СК РФ по Курганской области и управляющей компании МУП «Прометей». В комментариях к публикации сообщества, мэрия Кургана, ссылаясь на департамент ЖКХ, сообщила, что МУП «Прометей» проинформировано о необходимости ревизии электропроводки в этом доме, а также осушении и дезинфекции подвального помещения. Кроме того, отметила администрация, в случае ненадлежащего обслуживания, собственники вправе сменить управляющую компанию или способ управления многоквартирного дома на общем собрании. Также корреспондент направил запрос в СУ СК по данной ситуации. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после предоставления информации и комментария представителями власти. Ранее URA.RU писало, что президенту России Путину была отправлена жалоба женщины из Кургана. Она хотела обратить внимание президента на коммунальные проблемы многоквартирного дома: вода в подвале, плесень в жилых помещениях, сырость. Потолок осыпается прямо в жилых помещениях Фото: сообщество «45 регион — Курган» По стенам в квартирах бежит вода из-за непрочной крыши дома Фото: сообщество «45 регион — Курган» Жители дома считают, что он находится в аварийном состоянии Фото: сообщество «45 регион — Курган» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы из дома по улице Гоголя, 103 пожаловались, что на жителей обрушаются потолки, протекает крыша, а подвал затоплен не только водой, но и отходами из канализации. Об этом сообщила местная жительница через сообщество «45 регион — Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Дом находится в аварийном состоянии по адресу город Курган, улица Гоголя, 103. <…> Крыша дырявая, бежит все в комнаты по стенам. Потолки падают на жителей, которые живут в общежитие», — указала автор публикации в соцсети. Также она рассказала, что из-за коммунальных проблем трудно даже помыться. Подвал, по словам девушки, подтоплен и загрязнен канализацией. Из-за этого в подъезде постоянная сырость и зловонный запах, который распространяется и на жилые помещения. В дом, по информации жительницы, вызывали сантехников, но на заявку никто не выехал. Корреспондент URA.RU связался с автором публикации для уточнения информации. Девушка сообщила, что в дом пришли представители СУ СК РФ по Курганской области и управляющей компании МУП «Прометей». В комментариях к публикации сообщества, мэрия Кургана, ссылаясь на департамент ЖКХ, сообщила, что МУП «Прометей» проинформировано о необходимости ревизии электропроводки в этом доме, а также осушении и дезинфекции подвального помещения. Кроме того, отметила администрация, в случае ненадлежащего обслуживания, собственники вправе сменить управляющую компанию или способ управления многоквартирного дома на общем собрании. Также корреспондент направил запрос в СУ СК по данной ситуации. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после предоставления информации и комментария представителями власти. Ранее URA.RU писало, что президенту России Путину была отправлена жалоба женщины из Кургана. Она хотела обратить внимание президента на коммунальные проблемы многоквартирного дома: вода в подвале, плесень в жилых помещениях, сырость.