В киноиндустрии требуют увольнения главы «Ленфильма» Щербакова

28 декабря 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

По версии источника URA.RU, Федор Щербаков находится в Турции Фото: Роман Пименов/ТАСС Генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков должен быть отстранен от своей должности из-за пренебрежения рабочими обязанностями. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился основатель федеральных киносетей «Кронверк Синема» и «Кино Сити» Эдуард Пичугин. Ранее он сам возглавлял «Ленфильм». «Генеральный директор как единственный исполнительный орган обязан находиться на своем рабочем месте и заниматься непосредственно и непрерывно жизнью предприятия, а не эпизодически, один раз включаясь, дистанционно подписав какие-то документы. Другого управления не существует. <…> Поменять человека надо было и давно. Это нужно сделать немедленно!» — рассказал Эдуард Пичугин агентству. Недавно Союз кинематографистов Санкт-Петербурга также потребовал от Росимущества официальных заявлений о том, где находится генеральный директор «Ленфильма». В Госдуме заявили URA.RU о желании услышать мнение Минкульта России о ситуации вокруг Федора Щербакова. Представители киностудии ранее заявляли, что трудовой договор с Щербаковым продолжает действовать. В Росимуществе отказались от подробных комментариев, заявив, что «по информации, полученной от коллег из „Ленфильма“, ответ с их стороны уже предоставлен, мы к нему присоединяемся». На вопрос о местонахождении Щербакова в ведомстве и в киностудии не ответили. В Минкульт РФ был направлен запрос, комментарий не поступил. Источники агентства ранее озвучили версию, что основатель и владелец федерального медиахолдинга 1MI и глава «Ленфильма» Федор Щербаков мог уехать в Турцию. По их мнению, это может быть связано с задержанием пиарщика Антона Сафонова по делу о вымогательстве у топ-менеджмента «Ростеха». У главы «Ленфильма» с ним были общие проекты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков должен быть отстранен от своей должности из-за пренебрежения рабочими обязанностями. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился основатель федеральных киносетей «Кронверк Синема» и «Кино Сити» Эдуард Пичугин. Ранее он сам возглавлял «Ленфильм». «Генеральный директор как единственный исполнительный орган обязан находиться на своем рабочем месте и заниматься непосредственно и непрерывно жизнью предприятия, а не эпизодически, один раз включаясь, дистанционно подписав какие-то документы. Другого управления не существует. <…> Поменять человека надо было и давно. Это нужно сделать немедленно!» — рассказал Эдуард Пичугин агентству. Недавно Союз кинематографистов Санкт-Петербурга также потребовал от Росимущества официальных заявлений о том, где находится генеральный директор «Ленфильма». В Госдуме заявили URA.RU о желании услышать мнение Минкульта России о ситуации вокруг Федора Щербакова. Представители киностудии ранее заявляли, что трудовой договор с Щербаковым продолжает действовать. В Росимуществе отказались от подробных комментариев, заявив, что «по информации, полученной от коллег из „Ленфильма“, ответ с их стороны уже предоставлен, мы к нему присоединяемся». На вопрос о местонахождении Щербакова в ведомстве и в киностудии не ответили. В Минкульт РФ был направлен запрос, комментарий не поступил. Источники агентства ранее озвучили версию, что основатель и владелец федерального медиахолдинга 1MI и глава «Ленфильма» Федор Щербаков мог уехать в Турцию. По их мнению, это может быть связано с задержанием пиарщика Антона Сафонова по делу о вымогательстве у топ-менеджмента «Ростеха». У главы «Ленфильма» с ним были общие проекты.