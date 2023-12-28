К празднику открытия елки тюменцы учили стихи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы сегодня увидели открытие главной елки города. Прошло оно на Площади 400-летия Тюмени. Дед Мороз, Снегурочка и великаны — все это в фоторепортаже URA.RU.

Высота главной городской елки — 28 метров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На открытии традиционно спели тюменские коллективы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На празднике собралось много маленьких тюменцев, которые по достоинству оценили горки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рядом с главной городской елкой уже традиционно расположилась «Резиденция Деда Мороза» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Площади 400-летия Тюмени также установили световые конструкции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ледовый городок на Площади 400-летия Тюмени откроют 30 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU