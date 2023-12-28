К празднику открытия елки тюменцы учили стихи
Тюменцы сегодня увидели открытие главной елки города. Прошло оно на Площади 400-летия Тюмени. Дед Мороз, Снегурочка и великаны — все это в фоторепортаже URA.RU.
Высота главной городской елки — 28 метров
На открытии традиционно спели тюменские коллективы
На празднике собралось много маленьких тюменцев, которые по достоинству оценили горки
Рядом с главной городской елкой уже традиционно расположилась «Резиденция Деда Мороза»
На Площади 400-летия Тюмени также установили световые конструкции
Ледовый городок на Площади 400-летия Тюмени откроют 30 декабря
К празднику все желющие тюменцы могли выучить стихи и рассказать их Деду Морозу
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