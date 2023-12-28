В Тюмени открыли главную городскую елку. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие главной ёлки города. Тюмень
К празднику открытия елки тюменцы учили стихи Фото:

Тюменцы сегодня увидели открытие главной елки города. Прошло оно на Площади 400-летия Тюмени. Дед Мороз, Снегурочка и великаны — все это в фоторепортаже URA.RU.

Открытие главной елки города. Тюмень
Высота главной городской елки — 28 метров
Фото:
Открытие главной елки города. Тюмень
На открытии традиционно спели тюменские коллективы
Фото:
Открытие главной елки города. Тюмень
На празднике собралось много маленьких тюменцев, которые по достоинству оценили горки
Фото:
Открытие главной елки города. Тюмень
Рядом с главной городской елкой уже традиционно расположилась «Резиденция Деда Мороза»
Фото:
Открытие главной елки города. Тюмень
На Площади 400-летия Тюмени также установили световые конструкции
Фото:
Открытие главной елки города. Тюмень
Ледовый городок на Площади 400-летия Тюмени откроют 30 декабря
Фото:
Открытие главной елки города. Тюмень
К празднику все желющие тюменцы могли выучить стихи и рассказать их Деду Морозу
Фото:

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Тюменцы сегодня увидели открытие главной елки города. Прошло оно на Площади 400-летия Тюмени. Дед Мороз, Снегурочка и великаны — все это в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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