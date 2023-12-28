Мэр Кургана Ситникова встретилась с депутатами на внеочередном заседании. Видео

29 декабря 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Елена Ситникова пришла на заседании гордумы, на которой внесли технические правки в бюджет 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова посетила внеочередное заседание депутатской комиссии и городской думы, на которой депутаты приняли изменения в бюджет города на 2023 год. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании. «Мэр Ситникова появилась в малом зале заседания гордумы. Оперативно приняли корректировки в бюджет в ее присутствии», — передает корреспондент. Сама мэр назвала вносимые правки «чисто техническими». Председатель думы Игорь Прозоров на заседании просил депутатов из КПРФ поддержать решение о корректировках, чтобы они вступили в силу и отметил, что данное заседание получилось самым коротким за весь год. Депутаты единогласно приняли решение о том, чтобы учесть уведомления по изменению межбюджетных трансфертов на сумму в размере 61,1 млн рублей. Также было принято решение о перераспределении средств в размере 101 млн рублей на департамент развития городского хозяйства МБУ «Дирекция парков и скверов» и в департамент социальной политики по программе благоустройства содержания улично-дорожной сети — 32,6 млн рублей. В среду 27 декабря депутатами был принят бюджет города на следующий год. URA.RU писало, что его впервые утвердили без участия главы города. Тогда на заседании присутствовала заместитель Ситниковой, директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова. Сообщалось, что именно она поздравила депутатов с наступающим Новым годом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Кургана Елена Ситникова посетила внеочередное заседание депутатской комиссии и городской думы, на которой депутаты приняли изменения в бюджет города на 2023 год. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании. «Мэр Ситникова появилась в малом зале заседания гордумы. Оперативно приняли корректировки в бюджет в ее присутствии», — передает корреспондент. Сама мэр назвала вносимые правки «чисто техническими». Председатель думы Игорь Прозоров на заседании просил депутатов из КПРФ поддержать решение о корректировках, чтобы они вступили в силу и отметил, что данное заседание получилось самым коротким за весь год. Депутаты единогласно приняли решение о том, чтобы учесть уведомления по изменению межбюджетных трансфертов на сумму в размере 61,1 млн рублей. Также было принято решение о перераспределении средств в размере 101 млн рублей на департамент развития городского хозяйства МБУ «Дирекция парков и скверов» и в департамент социальной политики по программе благоустройства содержания улично-дорожной сети — 32,6 млн рублей. В среду 27 декабря депутатами был принят бюджет города на следующий год. URA.RU писало, что его впервые утвердили без участия главы города. Тогда на заседании присутствовала заместитель Ситниковой, директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова. Сообщалось, что именно она поздравила депутатов с наступающим Новым годом.