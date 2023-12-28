Стали известны зарплаты тюменских чиновников

Подсчет зарплаты чиновников произвел Росстат
Зарплаты тюменских чиновников составляли суммы от 60 до 92 тысяч рублей. Об этом стало известно из данных Росстата, документ имеется в распоряжении URA.RU.
«Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне в 2022 году, Тюменская область. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти — 60 969 рублей», — указано в документе.
В органах исполнительной власти, согласно данным Росстата за 2022 год средняя зарплата составила 92 009 рублей. Зарплата федеральных чиновников — 70 574 рублей.
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