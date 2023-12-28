28 декабря 2023

Стали известны зарплаты тюменских чиновников

Тюменские чиновники получают заработную плату от 60 до 92 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция регионального отделения партии ЕР. Челябинск , депутат, чиновник, ботинок, нога, олигарх, туфля, обувь
Подсчет зарплаты чиновников произвел Росстат Фото:

Зарплаты тюменских чиновников составляли суммы от 60 до 92 тысяч рублей. Об этом стало известно из данных Росстата, документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне в 2022 году, Тюменская область. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти — 60 969 рублей», — указано в документе.

В органах исполнительной власти, согласно данным Росстата за 2022 год средняя зарплата составила 92 009 рублей. Зарплата федеральных чиновников — 70 574 рублей.

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Зарплаты тюменских чиновников составляли суммы от 60 до 92 тысяч рублей. Об этом стало известно из данных Росстата, документ имеется в распоряжении URA.RU. «Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне в 2022 году, Тюменская область. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти — 60 969 рублей», — указано в документе. В органах исполнительной власти, согласно данным Росстата за 2022 год средняя зарплата составила 92 009 рублей. Зарплата федеральных чиновников — 70 574 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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