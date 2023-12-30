Полтысячи польских военных ищут ракету, залетевшую с Украины

30 декабря 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Почти 500 польских военнослужащих примут участие в поисках обломков ракеты Фото: Официальный сайт президента Украины Почти 500 польских военных проведут поиски обломков ракеты, залетевшей в пятницу в воздушное пространство Польши со стороны Украины. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил республики. «30 декабря этого года в Люблинском воеводстве будут проводиться наземные поиски возможных элементов объекта, который вчера нарушил польское воздушное пространство. В поисках будут задействованы около 480 военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в соцсети X. Там отметили, что цель поисковых работ — подтвердить, что на территории Польши не осталось ни одного элемента ракеты. Утром 29 декабря командование Вооруженных сил Польши сообщило о появлении неопознанного объекта, который вошел во воздушное пространство страны. Затем он резко пропал с радаров. Отмечалось, что он вылетал со стороны Украины. URA.RU рассказывало подробности о том, что произошло. После польские представители заявили, что упавшая ракета со стороны украинской границы принадлежала России. При этом доказательств этому предоставлено не было. Генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что НАТО следит за ситуацией и сохраняет бдительность после нарушения неизвестной ракетой воздушного пространства Польши. США предложили Варшаве помощь в расследовании. Польское министерство иностранных дел вручило России ноту с требованием разъяснения инцидента с ракетой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Почти 500 польских военных проведут поиски обломков ракеты, залетевшей в пятницу в воздушное пространство Польши со стороны Украины. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил республики. «30 декабря этого года в Люблинском воеводстве будут проводиться наземные поиски возможных элементов объекта, который вчера нарушил польское воздушное пространство. В поисках будут задействованы около 480 военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в соцсети X. Там отметили, что цель поисковых работ — подтвердить, что на территории Польши не осталось ни одного элемента ракеты. Утром 29 декабря командование Вооруженных сил Польши сообщило о появлении неопознанного объекта, который вошел во воздушное пространство страны. Затем он резко пропал с радаров. Отмечалось, что он вылетал со стороны Украины. URA.RU рассказывало подробности о том, что произошло. После польские представители заявили, что упавшая ракета со стороны украинской границы принадлежала России. При этом доказательств этому предоставлено не было. Генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что НАТО следит за ситуацией и сохраняет бдительность после нарушения неизвестной ракетой воздушного пространства Польши. США предложили Варшаве помощь в расследовании. Польское министерство иностранных дел вручило России ноту с требованием разъяснения инцидента с ракетой.