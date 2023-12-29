Польша привела в боевую готовность военных из-за Украины: что произошло

Анджей Дуда провел срочное совещание по факту нарушения Украиной воздушного пространства Польши
Президент Польши Анджей Дуда провел срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Он созвонился с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. URA.RU рассказывает, что произошло.
- Утром 29 декабря командование Вооруженных сил Польши сообщило о появлении неопознанного воздушного объекта, который вошел во воздушное пространство страны. Затем он резко пропал с радаров. Отмечалось, что он вылетал со стороны Украины.
- Выяснилось, что это была ракета, которая приземлилась на территории польского города Замосць. Он граничит со Львовской областью Украины.
- Пресс-секретарь оперативного командования Вооруженными силами Польши Яцек Горышевский подчеркнул, что пока неизвестно, куда делся неизвестный объект. Он мог как упасть, так и покинуть воздушное пространство самостоятельно.
- Командование Вооруженными силами мобилизовало свои силы, подчеркнул Горышевский. Отмечается, что в связи с падением ракеты жертв не было.
- Президент Анджей Дуда встретился в Бюро национальной безопасности с главой министерства национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем, начальником Генерального штаба Веславом Кукулой и оперативным командующим видами вооруженных сил генерал-майором Матиасом Клишем. Польский премьер-министра Дональд Туск также провел встречу с разведывательными службами страны.
- Очевидцы из Польши рассказали, что видели утром неизвестный черный объект, пролетающий над восточной частью страны. Его длина составляла два метра, рассказала глава гмины Комарув-Осада в Люблинском воеводстве на востоке страны Веслава Сеньковская.
В прошлом году также случалась похожая ситуация. Тогда в ноябре 2022 года в Польше в восьми километрах от границы Украины упали ракеты. Тогда сообщалось о двух погибших. Но Варшава тогда отметила, что не знает, откуда упали ракеты. В сентябре 2023 года также сообщалось о падении ракет в Польше со стороны украинской границы.
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