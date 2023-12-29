Польша вручила России ноту из-за инцидента с ракетой

30 декабря 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России из-за залетевшей ракеты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Министерство иностранных дел Польши вручило России ноту с требованием разъяснения инцидента с ракетой и прекращения подобных действий. Об этом заявили в пресс-службе польского МИДа. «Министерство иностранных дел требует объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий», — говорится в сообщении ведомства. Для вручения ноты в МИД был приглашен временный поверенный в делах России Андрей Ордаш. Инцидент с ракетой произошел 29 декабря. В Польше было созвано экстренное совещание с военными после того, как неопознанный летающий объект нарушил воздушное пространство страны со стороны Украины. После чего Генеральный штаб Польши обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны. А США предложили свою помощь в расследовании.

Министерство иностранных дел Польши вручило России ноту с требованием разъяснения инцидента с ракетой и прекращения подобных действий. Об этом заявили в пресс-службе польского МИДа. «Министерство иностранных дел требует объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий», — говорится в сообщении ведомства. Для вручения ноты в МИД был приглашен временный поверенный в делах России Андрей Ордаш. Инцидент с ракетой произошел 29 декабря. В Польше было созвано экстренное совещание с военными после того, как неопознанный летающий объект нарушил воздушное пространство страны со стороны Украины. После чего Генеральный штаб Польши обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны. А США предложили свою помощь в расследовании.