29 декабря 2023

Польша вручила России ноту из-за инцидента с ракетой

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МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России из-за залетевшей ракеты Фото:

Министерство иностранных дел Польши вручило России ноту с требованием разъяснения инцидента с ракетой и прекращения подобных действий. Об этом заявили в пресс-службе польского МИДа.

«Министерство иностранных дел требует объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий», — говорится в сообщении ведомства. Для вручения ноты в МИД был приглашен временный поверенный в делах России Андрей Ордаш.

Инцидент с ракетой произошел 29 декабря. В Польше было созвано экстренное совещание с военными после того, как неопознанный летающий объект нарушил воздушное пространство страны со стороны Украины. После чего Генеральный штаб Польши обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны. А США предложили свою помощь в расследовании.

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Министерство иностранных дел Польши вручило России ноту с требованием разъяснения инцидента с ракетой и прекращения подобных действий. Об этом заявили в пресс-службе польского МИДа. «Министерство иностранных дел требует объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий», — говорится в сообщении ведомства. Для вручения ноты в МИД был приглашен временный поверенный в делах России Андрей Ордаш. Инцидент с ракетой произошел 29 декабря. В Польше было созвано экстренное совещание с военными после того, как неопознанный летающий объект нарушил воздушное пространство страны со стороны Украины. После чего Генеральный штаб Польши обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны. А США предложили свою помощь в расследовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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