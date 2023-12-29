США предложили Польше помощь в расследовании инцидента с ракетой

29 декабря 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Украинская ракета находилась в воздушном пространстве Польши около трех минут Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Вашингтон готов оказать Варшаве помощь в расследовании инцидента с украинской ракетой, зашедшей в воздушное пространство Польши. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что за развитием ситуации следит сам президент Джо Байден. «Салливан выразил солидарность США с Польшей, нашим близким союзником по НАТО, который разбирается с сообщениями о ракете, временно вошедшей в его воздушное пространство. Салливан пообещал техническое содействие и заверил польского коллегу, что президент Байден отслеживает ситуацию», — сообщаются на сайте американский властей детали разговора с главой польского Бюро национальной безопасности Яцеком Севером. Утром 29 декабря украинская ракета вошла в воздушное пространство Польши и находилась там около трех минут, передает телеканал 360. Поднятые в небо польские самолеты должны были перехватить ее и при необходимости сбить. Непродолжительное нахождение на территории Польши и характер маневрирования помешали уничтожить ракету. В итоге она покинула воздушное пространство.

Вашингтон готов оказать Варшаве помощь в расследовании инцидента с украинской ракетой, зашедшей в воздушное пространство Польши. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что за развитием ситуации следит сам президент Джо Байден. «Салливан выразил солидарность США с Польшей, нашим близким союзником по НАТО, который разбирается с сообщениями о ракете, временно вошедшей в его воздушное пространство. Салливан пообещал техническое содействие и заверил польского коллегу, что президент Байден отслеживает ситуацию», — сообщаются на сайте американский властей детали разговора с главой польского Бюро национальной безопасности Яцеком Севером. Утром 29 декабря украинская ракета вошла в воздушное пространство Польши и находилась там около трех минут, передает телеканал 360. Поднятые в небо польские самолеты должны были перехватить ее и при необходимости сбить. Непродолжительное нахождение на территории Польши и характер маневрирования помешали уничтожить ракету. В итоге она покинула воздушное пространство.