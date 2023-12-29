29 декабря 2023

США предложили Польше помощь в расследовании инцидента с ракетой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, сбойка,  stock
Украинская ракета находилась в воздушном пространстве Польши около трех минут Фото:

Вашингтон готов оказать Варшаве помощь в расследовании инцидента с украинской ракетой, зашедшей в воздушное пространство Польши. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что за развитием ситуации следит сам президент Джо Байден.

«Салливан выразил солидарность США с Польшей, нашим близким союзником по НАТО, который разбирается с сообщениями о ракете, временно вошедшей в его воздушное пространство. Салливан пообещал техническое содействие и заверил польского коллегу, что президент Байден отслеживает ситуацию», — сообщаются на сайте американский властей детали разговора с главой польского Бюро национальной безопасности Яцеком Севером.

Утром 29 декабря украинская ракета вошла в воздушное пространство Польши и находилась там около трех минут, передает телеканал 360. Поднятые в небо польские самолеты должны были перехватить ее и при необходимости сбить. Непродолжительное нахождение на территории Польши и характер маневрирования помешали уничтожить ракету. В итоге она покинула воздушное пространство.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вашингтон готов оказать Варшаве помощь в расследовании инцидента с украинской ракетой, зашедшей в воздушное пространство Польши. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что за развитием ситуации следит сам президент Джо Байден. «Салливан выразил солидарность США с Польшей, нашим близким союзником по НАТО, который разбирается с сообщениями о ракете, временно вошедшей в его воздушное пространство. Салливан пообещал техническое содействие и заверил польского коллегу, что президент Байден отслеживает ситуацию», — сообщаются на сайте американский властей детали разговора с главой польского Бюро национальной безопасности Яцеком Севером. Утром 29 декабря украинская ракета вошла в воздушное пространство Польши и находилась там около трех минут, передает телеканал 360. Поднятые в небо польские самолеты должны были перехватить ее и при необходимости сбить. Непродолжительное нахождение на территории Польши и характер маневрирования помешали уничтожить ракету. В итоге она покинула воздушное пространство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...