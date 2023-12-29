В НАТО отреагировали на инцидент с якобы российской ракетой в Польше

Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность после инцидента в Польше
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Столтенберг заявил, что следит за ситуацией Фото:

НАТО следит за ситуацией и сохраняет бдительность после нарушения неизвестной ракетой воздушного пространства Польши. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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«НАТО выражает солидарность с союзником, отслеживает ситуацию. Альянс сохраняет бдительность», — заявил Столтенберг в сети X после того, как поговорил с польским президентом Анджеем Дудой.

Утром 29 декабря Польша сообщила о неопознанном объекте, который вошел в воздушное пространство страны, а затем пропал с радаров. Дуда собрал экстренное совещание с военными и привел в боевую готовность все силы. Позже начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула бездоказательно заявил, что на территорию страны прилетела российская ракета. В Минобороны России эту информацию пока никак не комментируют.

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НАТО следит за ситуацией и сохраняет бдительность после нарушения неизвестной ракетой воздушного пространства Польши. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «НАТО выражает солидарность с союзником, отслеживает ситуацию. Альянс сохраняет бдительность», — заявил Столтенберг в сети X после того, как поговорил с польским президентом Анджеем Дудой. Утром 29 декабря Польша сообщила о неопознанном объекте, который вошел в воздушное пространство страны, а затем пропал с радаров. Дуда собрал экстренное совещание с военными и привел в боевую готовность все силы. Позже начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула бездоказательно заявил, что на территорию страны прилетела российская ракета. В Минобороны России эту информацию пока никак не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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