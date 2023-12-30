30 декабря 2023

Главный следователь Курганской области озвучил количество раскрытых преступлений

Глава СУ СК по Курганской области: за 2023 год раскрыто более 750 уголовных дел
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, день победы, францишко богдан
Богдан Францишко обратился к землякам в канун Нового года Фото:

В прошедшем году курганскими следователями раскрыто более 750 уголовных дел и свыше 650 тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом рассказал глава СУ СКР по Курганской области Богдан Францишко в рамках своего новогоднего обращения к жителям региона.

«В 2023 году <…> завершено расследование более 750 уголовных дел. Результатом эффективного взаимодействия следователей следственного управления с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, стало раскрытие более 650 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе более 200 коррупционных преступлений. В ходе предварительного следствия государству и гражданам возмещен ущерб на сумму свыше 120 миллионов рублей», — цитирует Богдана Францишко пресс-служба ведомства.

Францишко поблагодарил сотрудников управления за труд. Он пожелал коллегам в 2024 году стабильности, жизненной энергии и исполнения всего задуманного.

Ранее жителей Курганской области с Новым годом поздравил глава Курганской области Вадим Шумков. Он поблагодарил население за трудолюбие, самоотверженность и умение помогать людям.

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В прошедшем году курганскими следователями раскрыто более 750 уголовных дел и свыше 650 тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом рассказал глава СУ СКР по Курганской области Богдан Францишко в рамках своего новогоднего обращения к жителям региона. «В 2023 году <…> завершено расследование более 750 уголовных дел. Результатом эффективного взаимодействия следователей следственного управления с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, стало раскрытие более 650 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе более 200 коррупционных преступлений. В ходе предварительного следствия государству и гражданам возмещен ущерб на сумму свыше 120 миллионов рублей», — цитирует Богдана Францишко пресс-служба ведомства. Францишко поблагодарил сотрудников управления за труд. Он пожелал коллегам в 2024 году стабильности, жизненной энергии и исполнения всего задуманного. Ранее жителей Курганской области с Новым годом поздравил глава Курганской области Вадим Шумков. Он поблагодарил население за трудолюбие, самоотверженность и умение помогать людям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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