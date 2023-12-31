В новогоднюю ночь в Тюмени при пожаре погиб человек

01 января 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

Причиной пожара могло стать неправильное использование домашней печи Фото: Денис Моргунов © URA.RU В первую ночь 2024 года в Тюменской области произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. «В Сорокинском муниципальном районе при пожаре погиб человек. Вызов поступил в пятом часу утра 1 января 2024 года. В сообщении говорилось о пожаре в частном жилом доме по адресу: село Готопутово, улица Зеленая», — передает МЧС в своем telegram-канале. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Известно, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По предварительным данным, инцидент произошел в связи с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В первую ночь 2024 года в Тюменской области произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. «В Сорокинском муниципальном районе при пожаре погиб человек. Вызов поступил в пятом часу утра 1 января 2024 года. В сообщении говорилось о пожаре в частном жилом доме по адресу: село Готопутово, улица Зеленая», — передает МЧС в своем telegram-канале. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Известно, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По предварительным данным, инцидент произошел в связи с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.