31 декабря 2023
30 декабря 2023

В новогоднюю ночь в Тюмени при пожаре погиб человек

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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Причиной пожара могло стать неправильное использование домашней печи Фото:

В первую ночь 2024 года в Тюменской области произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«В Сорокинском муниципальном районе при пожаре погиб человек. Вызов поступил в пятом часу утра 1 января 2024 года. В сообщении говорилось о пожаре в частном жилом доме по адресу: село Готопутово, улица Зеленая», — передает МЧС в своем telegram-канале. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины.

Известно, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По предварительным данным, инцидент произошел в связи с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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В первую ночь 2024 года в Тюменской области произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. «В Сорокинском муниципальном районе при пожаре погиб человек. Вызов поступил в пятом часу утра 1 января 2024 года. В сообщении говорилось о пожаре в частном жилом доме по адресу: село Готопутово, улица Зеленая», — передает МЧС в своем telegram-канале. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Известно, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По предварительным данным, инцидент произошел в связи с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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