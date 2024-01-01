Зеленский раскрыл, что помогло России отразить контрнаступление

Зеленский: Россия отразила контрнаступление из-за утечек информации

02 января 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Утечки данных перед наступлением ВСУ помогли России подготовить оборону Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Успех обороны армии России во время украинского контрнаступления летом 2023 года был связан с утечками информации, которые ему предшествовали. В этом украинский президент Владимир Зеленский видит причину провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. «Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону», — заявил Зеленский в интервью изданию The Economist . Для него по прежнему центральной точкой конфликта является Крым, а уничтожение крымского моста — это вопрос уничтожение важного военного объекта, а не гражданского. Зеленский ранее признал провал наступления ВСУ. Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию на поле боя тупиковой. Военкоры рассказали URA.RU, что контрнаступление Киева провалилось, в частности, из-за двух факторов: «линии Суровикина» и того, что ВС РФ готовили оборону по планам ВСУ. Потери украинской армии составили свыше 125 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Успех обороны армии России во время украинского контрнаступления летом 2023 года был связан с утечками информации, которые ему предшествовали. В этом украинский президент Владимир Зеленский видит причину провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. «Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону», — заявил Зеленский в интервью изданию The Economist. Для него по прежнему центральной точкой конфликта является Крым, а уничтожение крымского моста — это вопрос уничтожение важного военного объекта, а не гражданского. Зеленский ранее признал провал наступления ВСУ. Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию на поле боя тупиковой. Военкоры рассказали URA.RU, что контрнаступление Киева провалилось, в частности, из-за двух факторов: «линии Суровикина» и того, что ВС РФ готовили оборону по планам ВСУ. Потери украинской армии составили свыше 125 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.