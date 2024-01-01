01 января 2024

Зеленский раскрыл, что помогло России отразить контрнаступление

Зеленский: Россия отразила контрнаступление из-за утечек информации
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Утечки данных перед наступлением ВСУ помогли России подготовить оборону Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Успех обороны армии России во время украинского контрнаступления летом 2023 года был связан с утечками информации, которые ему предшествовали. В этом украинский президент Владимир Зеленский видит причину провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

«Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону», — заявил Зеленский в интервью изданию The Economist. Для него по прежнему центральной точкой конфликта является Крым, а уничтожение крымского моста — это вопрос уничтожение важного военного объекта, а не гражданского.

Зеленский ранее признал провал наступления ВСУ. Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию на поле боя тупиковой. Военкоры рассказали URA.RU, что контрнаступление Киева провалилось, в частности, из-за двух факторов: «линии Суровикина» и того, что ВС РФ готовили оборону по планам ВСУ. Потери украинской армии составили свыше 125 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Успех обороны армии России во время украинского контрнаступления летом 2023 года был связан с утечками информации, которые ему предшествовали. В этом украинский президент Владимир Зеленский видит причину провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. «Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону», — заявил Зеленский в интервью изданию The Economist. Для него по прежнему центральной точкой конфликта является Крым, а уничтожение крымского моста — это вопрос уничтожение важного военного объекта, а не гражданского. Зеленский ранее признал провал наступления ВСУ. Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию на поле боя тупиковой. Военкоры рассказали URA.RU, что контрнаступление Киева провалилось, в частности, из-за двух факторов: «линии Суровикина» и того, что ВС РФ готовили оборону по планам ВСУ. Потери украинской армии составили свыше 125 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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