В Тюмени за сутки выпала треть месячной нормы осадков

02 января 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Дорожные службы ведут мониторинг состояния городских улиц Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за первый день 2024 года выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщает городская администрация. За сутки на полигоны вывезено порядка 15 тысяч кубометров снега. «В первый день нового года в Тюмени выпало семь мм осадков, что составляет 33% от январской месячной нормы. В ночь с 1 на 2 января для своевременной уборки снега на городских улицах было задействовано более 600 единиц спецтехники», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что дорожные службы ведут непрерывный мониторинг состояния улиц. Ранее синоптики сообщали, что на территории Тюменской области после 30-градусных морозов 4 января резко потеплеет. По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, днем столбики термометра поднимутся до восьми градусов.

В Тюмени за первый день 2024 года выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщает городская администрация. За сутки на полигоны вывезено порядка 15 тысяч кубометров снега. «В первый день нового года в Тюмени выпало семь мм осадков, что составляет 33% от январской месячной нормы. В ночь с 1 на 2 января для своевременной уборки снега на городских улицах было задействовано более 600 единиц спецтехники», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что дорожные службы ведут непрерывный мониторинг состояния улиц. Ранее синоптики сообщали, что на территории Тюменской области после 30-градусных морозов 4 января резко потеплеет. По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, днем столбики термометра поднимутся до восьми градусов.