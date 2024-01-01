01 января 2024

Курганские бойцы выпустили по ВСУ залп ракет в Новый год. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ракетный залп по позициям ВСУ был нанесен под поздравления с Новым годом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганские артиллеристы записали видеопоздравление для курганцев из зоны проведения специальной военной операции на фоне ракетного залпа по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данное видео опубликовано в группе курганской газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте».

«Батарея дизайнера, весь личный состав поздравляет всех с наступившим Новым годом. Мы желаем всем счастья, здоровья, чтобы ваши воины вернулись к вам скорее домой. Мы не можем оставить без подарка и наших нетоварищей», — заявил артиллерист. Также в конце видеоролика бойцы открыли бутылки с газированными напитками, подчеркивая, что они детские и безалкогольные.

Ранее URA.RU писало, что уральские солдаты в новогоднюю ночь обстреляли позиции ВСУ. Дивизионный залп из 12 артиллерийских орудий одновременно был нанесен бойцами 1 января в 00:00 по московскому времени.

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Курганские артиллеристы записали видеопоздравление для курганцев из зоны проведения специальной военной операции на фоне ракетного залпа по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данное видео опубликовано в группе курганской газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». «Батарея дизайнера, весь личный состав поздравляет всех с наступившим Новым годом. Мы желаем всем счастья, здоровья, чтобы ваши воины вернулись к вам скорее домой. Мы не можем оставить без подарка и наших нетоварищей», — заявил артиллерист. Также в конце видеоролика бойцы открыли бутылки с газированными напитками, подчеркивая, что они детские и безалкогольные. Ранее URA.RU писало, что уральские солдаты в новогоднюю ночь обстреляли позиции ВСУ. Дивизионный залп из 12 артиллерийских орудий одновременно был нанесен бойцами 1 января в 00:00 по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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