01 января 2024
31 декабря 2023

Тюмень накроет снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, зима, погода, снегопад
Синоптики прогнозируют потепление и двухдневный снегопад Фото:

В Тюмени 4 и 5 января ожидается снегопад. Такие данные опубликованы на сайте Gismeteo.

«Тюмень, 4 января. Температура воздуха днем составит —7 градусов, ночью опустится до — 25. Снег», — прогнозируют синоптики.

Аналогичная температура сохранится днем 5 января. Также возможен снегопад. Ночью столбики термометров упадут до — 21 градуса.

Ранее агентство писало о том, что за первый день нового года в Тюмени выпала треть месячных осадков. Для борьбы со снегом на городских улицах было задействовано более 600 единиц спецтехники.

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В Тюмени 4 и 5 января ожидается снегопад. Такие данные опубликованы на сайте Gismeteo. «Тюмень, 4 января. Температура воздуха днем составит —7 градусов, ночью опустится до — 25. Снег», — прогнозируют синоптики. Аналогичная температура сохранится днем 5 января. Также возможен снегопад. Ночью столбики термометров упадут до — 21 градуса. Ранее агентство писало о том, что за первый день нового года в Тюмени выпала треть месячных осадков. Для борьбы со снегом на городских улицах было задействовано более 600 единиц спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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