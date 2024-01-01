Тюмень накроет снегопад

Синоптики прогнозируют потепление и двухдневный снегопад
В Тюмени 4 и 5 января ожидается снегопад. Такие данные опубликованы на сайте Gismeteo.
«Тюмень, 4 января. Температура воздуха днем составит —7 градусов, ночью опустится до — 25. Снег», — прогнозируют синоптики.
Аналогичная температура сохранится днем 5 января. Также возможен снегопад. Ночью столбики термометров упадут до — 21 градуса.
Ранее агентство писало о том, что за первый день нового года в Тюмени выпала треть месячных осадков. Для борьбы со снегом на городских улицах было задействовано более 600 единиц спецтехники.
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