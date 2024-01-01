В ЯНАО из-за похолодания отменили часть автобусных рейсов

Власти Ноябрьска (ЯНАО) отменили 3 января дневные автобусные рейсы до поселка Вынгапуровский. Утренний и вечерний рейсы пойдут по расписанию, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В связи с ожидаемой низкой температурой воздуха 3 января будет скорректировано расписание движения автобусов. Рейсы из Ноябрьска на 5.45, 18.00, рейсы из Вынгапуровского на 7.45, 20.00 будут выполняться по расписанию двумя автобусами», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в официальном telegram-канале.
Дневные автобусные рейсы из Ноябрьска в 12 и 15 часов будут отменены. Соответственно, отменены и обратные рейсы из Вынгапуровского на 14 и 17 часов.
Ранее URA.RU рассказало, что 3 января температура воздуха на Ямале опустится до -35 градусов. Днем будет немного теплее.
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