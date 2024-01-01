Жителей ЯНАО ждут морозные праздничные дни

02 января 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

В некоторых городах ночью похолодает до -39 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ближайшие праздничные дни будет морозно. Ночные температуры в ряде городов опустятся ниже 30 градусов ниже нуля. Информация приводится на сайте гидрометцентра России. «В Салехарде ночью 3 января температура воздуха опустится до -33 градусов, днем потеплеет до -19. В последующие дни до 7 января температура воздуха ночью составит от -21 до -24 градусов, а днем от -17 до -20. Днем 3 января возможен небольшой снег, а в последующие дни осадков не ожидается. С 3 по 7 января ветер будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду», — сообщается на сайте метеорологов. В Ноябрьске и Тарко-Сале в ночь на 3 января столбик термометра опустится до -37, -39 градусов, в последующие дни будет постепенно теплеть, и 7 января ночная температура поднимется до -28 градусов. Дневные температуры с 3 по 7 января будут колебаться от -34 до -22 градусов. Снег ожидается в ночь на 5 января и днем 6 января, а скорость ветра от 3 до 8 метров в секунду. В Новом Уренгое и Тазовском прогнозируется до -37 градусов ночью 3 января, а днем до -29. С 4 января будет идти небольшой снег, ветер до 7 метров в секунду, а ночные температуры поднимутся до -23, -30 градусов, днем ожидается от -20 до -24. Холоднее всего придется жителям Тольки. Там днем 3 и 4 января столбик термометра опустится до -35 градусов, а ночью — до -38. В Надыме с 3 по 7 января днем температура воздуха ожидается от -21 до -24 градусов, а ночью от -25 до -36. На Рождество возможен небольшой снег. Теплее всего в праздники будет жителям Лабытнанги. Несмотря на -31 градус в ночь на 3 января, в последующие дни ночью температура воздуха не превысит -23 градусов, а днем будет теплеть до -17 градусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ближайшие праздничные дни будет морозно. Ночные температуры в ряде городов опустятся ниже 30 градусов ниже нуля. Информация приводится на сайте гидрометцентра России. «В Салехарде ночью 3 января температура воздуха опустится до -33 градусов, днем потеплеет до -19. В последующие дни до 7 января температура воздуха ночью составит от -21 до -24 градусов, а днем от -17 до -20. Днем 3 января возможен небольшой снег, а в последующие дни осадков не ожидается. С 3 по 7 января ветер будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду», — сообщается на сайте метеорологов. В Ноябрьске и Тарко-Сале в ночь на 3 января столбик термометра опустится до -37, -39 градусов, в последующие дни будет постепенно теплеть, и 7 января ночная температура поднимется до -28 градусов. Дневные температуры с 3 по 7 января будут колебаться от -34 до -22 градусов. Снег ожидается в ночь на 5 января и днем 6 января, а скорость ветра от 3 до 8 метров в секунду. В Новом Уренгое и Тазовском прогнозируется до -37 градусов ночью 3 января, а днем до -29. С 4 января будет идти небольшой снег, ветер до 7 метров в секунду, а ночные температуры поднимутся до -23, -30 градусов, днем ожидается от -20 до -24. Холоднее всего придется жителям Тольки. Там днем 3 и 4 января столбик термометра опустится до -35 градусов, а ночью — до -38. В Надыме с 3 по 7 января днем температура воздуха ожидается от -21 до -24 градусов, а ночью от -25 до -36. На Рождество возможен небольшой снег. Теплее всего в праздники будет жителям Лабытнанги. Несмотря на -31 градус в ночь на 3 января, в последующие дни ночью температура воздуха не превысит -23 градусов, а днем будет теплеть до -17 градусов.