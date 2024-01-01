Ноябрьские рыбаки выловили несколько десятков хвостов в Новогоднюю ночь
Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) провели Новогоднюю ночь на рыбалке на реке Вынгапур и поймали несколько десятков хвостов. Об этом они сообщили в социальных сетях.
«Очередной Новый год встретили на рыбалке. В этот раз были на слиянии», — написал ноябрянин Владимир Петров в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». На странице автора уточняется, что рыбачили они на реке Вынгапур.
Пост рыбаков собрал десяток одобрительных комментариев. «С Новым годом, это у вас уже традиция», — отметил Александр. «Охота пуще неволи», — пошутил Андрей. «Молодцы», — одобрил Евгений.
Рыбаки из Ноябрьска встречают Новый год в палатке
Новогодняя рыбацкая палатка
Новогодний улов ноябрян
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