01 января 2024

Рыбаки из ЯНАО похвастались уловом, добытым в Новогоднюю ночь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь, рыбалка
Ноябрьские рыбаки выловили несколько десятков хвостов в Новогоднюю ночь Фото:

Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) провели Новогоднюю ночь на рыбалке на реке Вынгапур и поймали несколько десятков хвостов. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Очередной Новый год встретили на рыбалке. В этот раз были на слиянии», — написал ноябрянин Владимир Петров в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». На странице автора уточняется, что рыбачили они на реке Вынгапур.

Пост рыбаков собрал десяток одобрительных комментариев. «С Новым годом, это у вас уже традиция», — отметил Александр. «Охота пуще неволи», — пошутил Андрей. «Молодцы», — одобрил Евгений.

Рыбаки из Ноябрьска встречают Новый год в палатке
Рыбаки из Ноябрьска встречают Новый год в палатке
Фото:
Новогодняя рыбацкая палатка
Новогодняя рыбацкая палатка
Фото:
Новогодний улов ноябрян
Новогодний улов ноябрян
Фото:

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Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) провели Новогоднюю ночь на рыбалке на реке Вынгапур и поймали несколько десятков хвостов. Об этом они сообщили в социальных сетях. «Очередной Новый год встретили на рыбалке. В этот раз были на слиянии», — написал ноябрянин Владимир Петров в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». На странице автора уточняется, что рыбачили они на реке Вынгапур. Пост рыбаков собрал десяток одобрительных комментариев. «С Новым годом, это у вас уже традиция», — отметил Александр. «Охота пуще неволи», — пошутил Андрей. «Молодцы», — одобрил Евгений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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