Рыбаки из ЯНАО похвастались уловом, добытым в Новогоднюю ночь. Фото

02 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Ноябрьские рыбаки выловили несколько десятков хвостов в Новогоднюю ночь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) провели Новогоднюю ночь на рыбалке на реке Вынгапур и поймали несколько десятков хвостов. Об этом они сообщили в социальных сетях. «Очередной Новый год встретили на рыбалке. В этот раз были на слиянии», — написал ноябрянин Владимир Петров в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». На странице автора уточняется, что рыбачили они на реке Вынгапур. Пост рыбаков собрал десяток одобрительных комментариев. «С Новым годом, это у вас уже традиция», — отметил Александр. «Охота пуще неволи», — пошутил Андрей. «Молодцы», — одобрил Евгений. Рыбаки из Ноябрьска встречают Новый год в палатке Фото: группа «Рыбалка Ноябрьск», Вк — https://vk.com/club102749484?w=wall-102749484_165639%2Fall Новогодняя рыбацкая палатка Фото: группа «Рыбалка Ноябрьск», Вк — https://vk.com/club102749484?w=wall-102749484_165639%2Fall Новогодний улов ноябрян Фото: группа «Рыбалка Ноябрьск», Вк — https://vk.com/club102749484?w=wall-102749484_165639%2Fall

Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) провели Новогоднюю ночь на рыбалке на реке Вынгапур и поймали несколько десятков хвостов. Об этом они сообщили в социальных сетях. «Очередной Новый год встретили на рыбалке. В этот раз были на слиянии», — написал ноябрянин Владимир Петров в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». На странице автора уточняется, что рыбачили они на реке Вынгапур. Пост рыбаков собрал десяток одобрительных комментариев. «С Новым годом, это у вас уже традиция», — отметил Александр. «Охота пуще неволи», — пошутил Андрей. «Молодцы», — одобрил Евгений.