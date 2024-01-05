Губернатор Тюменской области празднует свой юбилей

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 6 января 2024 года, празднует свой пятидесятый юбилей. Жители региона активно поздравляют его в социальных сетях с этим событием.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечает юбилей. Сегодня (6 января) ему исполняется 50 лет. Поздравляем с днем рождения! Желаем сил, энергии, здоровья, процветания и новых побед», — пишет telegram-канал «Тобольск». В других чатах желают «долгих лет жизни», «политической мудрости», чтоб «неудачи обходили стороной» и так далее.
Моор является губернатором Тюменской области с 14 сентября 2018 года. Сейчас он переизбран на второй срок.
Глава области занял третью строчку в итоговом национальном рейтинге губернаторов регионов по результатам 2023 года. В комментариях к рейтингу политтехнолог Сергей Маркелов отметил, что результаты не случайны.
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