05 января 2024

Губернатор Тюменской области празднует свой юбилей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, моор александр
Александр Моор празднует свой пятидесятый юбилей Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 6 января 2024 года, празднует свой пятидесятый юбилей. Жители региона активно поздравляют его в социальных сетях с этим событием.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечает юбилей. Сегодня (6 января) ему исполняется 50 лет. Поздравляем с днем рождения! Желаем сил, энергии, здоровья, процветания и новых побед», — пишет telegram-канал «Тобольск». В других чатах желают «долгих лет жизни», «политической мудрости», чтоб «неудачи обходили стороной» и так далее.

Моор является губернатором Тюменской области с 14 сентября 2018 года. Сейчас он переизбран на второй срок.

Глава области занял третью строчку в итоговом национальном рейтинге губернаторов регионов по результатам 2023 года. В комментариях к рейтингу политтехнолог Сергей Маркелов отметил, что результаты не случайны.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 6 января 2024 года, празднует свой пятидесятый юбилей. Жители региона активно поздравляют его в социальных сетях с этим событием. «Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечает юбилей. Сегодня (6 января) ему исполняется 50 лет. Поздравляем с днем рождения! Желаем сил, энергии, здоровья, процветания и новых побед», — пишет telegram-канал «Тобольск». В других чатах желают «долгих лет жизни», «политической мудрости», чтоб «неудачи обходили стороной» и так далее. Моор является губернатором Тюменской области с 14 сентября 2018 года. Сейчас он переизбран на второй срок. Глава области занял третью строчку в итоговом национальном рейтинге губернаторов регионов по результатам 2023 года. В комментариях к рейтингу политтехнолог Сергей Маркелов отметил, что результаты не случайны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...