В Кургане сын скандального бизнесмена Потютькова открыл фирму

В Кургане Потютьков-младший открыл новую фирму

07 января 2024 в 02:38 Размер текста - 17 +

В Кургане сын Игоря Потютькова зарегистрировал новую компанию (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане предприниматель Артем Потютьков зарегистрировал фирму «Восток авто». Его отец Игорь Потютьков был одним из самых ярких и амбициозных предпринимателей, пока бизнес-империя не потерпела крах из-за долгов. Информация о регистрации компании Потютькова-младшего опубликована в сервисе СБИС. «ООО „Восток авто“ зарегистрировано в августе 2023 года в Кургане на улице 2-я Часовая, 54. Владелец компании Артем Игоревич Потютьков», — указано в документации. Согласно СБИС, основными видами деятельности ООО «Восток авто» являются оптовая и розничная торговля автомобилями, мойка машин и их обслуживание. Также фирма может продавать компьютеры в розницу. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается. Игорь Потютьков известен в Кургане как основатель мебельного производства. Он открывал ресторан и отель «Пять звезд», ресторан «Гранд Хаус», фитнес-клуб «Платинум», комплекс «Бани народов Мира», занимался строительством жилых домов. Позже Потютьков переехал в Крым. В сентябре 2016 года арбитражный суд Севастополя признал его банкротом по заявлению Сбербанка. В феврале 2017 года дело о банкротстве закрыли, стороны заключили мировое соглашение.

В Кургане предприниматель Артем Потютьков зарегистрировал фирму «Восток авто». Его отец Игорь Потютьков был одним из самых ярких и амбициозных предпринимателей, пока бизнес-империя не потерпела крах из-за долгов. Информация о регистрации компании Потютькова-младшего опубликована в сервисе СБИС. «ООО „Восток авто“ зарегистрировано в августе 2023 года в Кургане на улице 2-я Часовая, 54. Владелец компании Артем Игоревич Потютьков», — указано в документации. Согласно СБИС, основными видами деятельности ООО «Восток авто» являются оптовая и розничная торговля автомобилями, мойка машин и их обслуживание. Также фирма может продавать компьютеры в розницу. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается. Игорь Потютьков известен в Кургане как основатель мебельного производства. Он открывал ресторан и отель «Пять звезд», ресторан «Гранд Хаус», фитнес-клуб «Платинум», комплекс «Бани народов Мира», занимался строительством жилых домов. Позже Потютьков переехал в Крым. В сентябре 2016 года арбитражный суд Севастополя признал его банкротом по заявлению Сбербанка. В феврале 2017 года дело о банкротстве закрыли, стороны заключили мировое соглашение.