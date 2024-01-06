На месте аварии работают сотрудники ДПС
В Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ образовалась пробка из-за аварии с тремя машинами. Об этом сообщили очевидцы.
«Столкнулись две легковушки и самосвал. Один автомобиль „разрезали“ спасатели. Все живы, мы остановились сразу после того, как все произошло. Девушка была в сознании, у нее ноги были наглухо зажаты, но жива», — сообщила очевидец в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС».
Жители города опубликовали видео с места ДТП. На кадрах видно, что на месте аварии работают сотрудники ДПС и скорой помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.
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