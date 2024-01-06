06 января 2024

В центре Тюмени образовалась пробка из-за массовой аварии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, полиция, авария, гибдд, дпс
На месте аварии работают сотрудники ДПС Фото:

В Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ образовалась пробка из-за аварии с тремя машинами. Об этом сообщили очевидцы.

«Столкнулись две легковушки и самосвал. Один автомобиль „разрезали“ спасатели. Все живы, мы остановились сразу после того, как все произошло. Девушка была в сознании, у нее ноги были наглухо зажаты, но жива», — сообщила очевидец в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС».

Жители города опубликовали видео с места ДТП. На кадрах видно, что на месте аварии работают сотрудники ДПС и скорой помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ образовалась пробка из-за аварии с тремя машинами. Об этом сообщили очевидцы. «Столкнулись две легковушки и самосвал. Один автомобиль „разрезали“ спасатели. Все живы, мы остановились сразу после того, как все произошло. Девушка была в сознании, у нее ноги были наглухо зажаты, но жива», — сообщила очевидец в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС». Жители города опубликовали видео с места ДТП. На кадрах видно, что на месте аварии работают сотрудники ДПС и скорой помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...