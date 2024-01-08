Бизнесмен и чиновницы получили награду от губернатора Шумкова за помощь СВО. Фото

09 января 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Курганцев наградили за помощь бойцам СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бизнесмену и двум чиновницам из Курганской области вручили награду от губернатора региона Вадима Шумкова за бескорыстную помощь бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «В Шумихе получил награду губернатора активист за бескорыстную помощь участникам СВО. Предприниматель Михаил Козлов оказывает адресную помощь бойцам, занимается сбором средств для покупки оборудования и техники», — говорится в сообщении группы «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Также губернаторскими наградами были отмечены директор МКУ «Южный территориальный отдел» Марина Шашкова и директор МКУ «Западный территориальный отдел» Ольга Откидышева. Они совместно с жителями отправляют на фронт теплые вещи, продукты и медикаменты, а также изготавливают окопные свечи, плетут масксети и шьют одеяла. Ранее URA.RU писало, что награду от губернатора Вадима Шумкова курганские пенсионерки. За помощь участникам спецоперации им вручили денежное поощрение и благодарственные письма от главы региона. Также сообщалось, что Шумков сам регулярно оказывает поддержку военнослужащим в зоне СВО. От правительства Курганской области на постоянной основе отправляются колонны машин и фуры с гуманитарным грузом на фронт. Курганские активисты получили награду от губернатора Вадима Шумкова за помощь участникам СВО Фото: группа «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте»

Бизнесмену и двум чиновницам из Курганской области вручили награду от губернатора региона Вадима Шумкова за бескорыстную помощь бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «В Шумихе получил награду губернатора активист за бескорыстную помощь участникам СВО. Предприниматель Михаил Козлов оказывает адресную помощь бойцам, занимается сбором средств для покупки оборудования и техники», — говорится в сообщении группы «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Также губернаторскими наградами были отмечены директор МКУ «Южный территориальный отдел» Марина Шашкова и директор МКУ «Западный территориальный отдел» Ольга Откидышева. Они совместно с жителями отправляют на фронт теплые вещи, продукты и медикаменты, а также изготавливают окопные свечи, плетут масксети и шьют одеяла. Ранее URA.RU писало, что награду от губернатора Вадима Шумкова курганские пенсионерки. За помощь участникам спецоперации им вручили денежное поощрение и благодарственные письма от главы региона. Также сообщалось, что Шумков сам регулярно оказывает поддержку военнослужащим в зоне СВО. От правительства Курганской области на постоянной основе отправляются колонны машин и фуры с гуманитарным грузом на фронт.