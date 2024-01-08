08 января 2024
07 января 2024

Бизнесмен и чиновницы получили награду от губернатора Шумкова за помощь СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, военное снаряжение, участники сво, штурмовики
Курганцев наградили за помощь бойцам СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бизнесмену и двум чиновницам из Курганской области вручили награду от губернатора региона Вадима Шумкова за бескорыстную помощь бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Шумихе получил награду губернатора активист за бескорыстную помощь участникам СВО. Предприниматель Михаил Козлов оказывает адресную помощь бойцам, занимается сбором средств для покупки оборудования и техники», — говорится в сообщении группы «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

Также губернаторскими наградами были отмечены директор МКУ «Южный территориальный отдел» Марина Шашкова и директор МКУ «Западный территориальный отдел» Ольга Откидышева. Они совместно с жителями отправляют на фронт теплые вещи, продукты и медикаменты, а также изготавливают окопные свечи, плетут масксети и шьют одеяла.

Ранее URA.RU писало, что награду от губернатора Вадима Шумкова курганские пенсионерки. За помощь участникам спецоперации им вручили денежное поощрение и благодарственные письма от главы региона. Также сообщалось, что Шумков сам регулярно оказывает поддержку военнослужащим в зоне СВО. От правительства Курганской области на постоянной основе отправляются колонны машин и фуры с гуманитарным грузом на фронт.

Курганские активисты получили награду от губернатора Вадима Шумкова за помощь участникам СВО
Курганские активисты получили награду от губернатора Вадима Шумкова за помощь участникам СВО
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Бизнесмену и двум чиновницам из Курганской области вручили награду от губернатора региона Вадима Шумкова за бескорыстную помощь бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «В Шумихе получил награду губернатора активист за бескорыстную помощь участникам СВО. Предприниматель Михаил Козлов оказывает адресную помощь бойцам, занимается сбором средств для покупки оборудования и техники», — говорится в сообщении группы «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Также губернаторскими наградами были отмечены директор МКУ «Южный территориальный отдел» Марина Шашкова и директор МКУ «Западный территориальный отдел» Ольга Откидышева. Они совместно с жителями отправляют на фронт теплые вещи, продукты и медикаменты, а также изготавливают окопные свечи, плетут масксети и шьют одеяла. Ранее URA.RU писало, что награду от губернатора Вадима Шумкова курганские пенсионерки. За помощь участникам спецоперации им вручили денежное поощрение и благодарственные письма от главы региона. Также сообщалось, что Шумков сам регулярно оказывает поддержку военнослужащим в зоне СВО. От правительства Курганской области на постоянной основе отправляются колонны машин и фуры с гуманитарным грузом на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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