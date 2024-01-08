В Кургане планируют открыть Центр женского здоровья

09 января 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Центр будет работать по принципу «одного окна» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане в 2024 году планируют открыть Центр женского здоровья, который будет работать по принципу «одного окна». Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «В 2024 году после ремонта здания и оснащения его необходимым оборудованием будет создан Центр женского здоровья. Он будет работать для женщин по принципу «одного окна», — рассказал Шумков в интервью ТАСС. Создание единого Центра для женщин направлено для повышения рождаемости в Курганской области. По данным правительства, активная работа по доабортному консультированию за последние пять лет позволила сохранить более двух тысяч детей. В центре врачи и медперсонал будут обучаться взаимодействию с пациентами, а беременные смогут получать необходимые консультации. Губернатор Вадим Шумков лично уделяет особое внимание демографической ситуации в регионе. Действует программа по повышению рождаемости на период до 2026 года.

В Кургане в 2024 году планируют открыть Центр женского здоровья, который будет работать по принципу «одного окна». Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «В 2024 году после ремонта здания и оснащения его необходимым оборудованием будет создан Центр женского здоровья. Он будет работать для женщин по принципу «одного окна», — рассказал Шумков в интервью ТАСС. Создание единого Центра для женщин направлено для повышения рождаемости в Курганской области. По данным правительства, активная работа по доабортному консультированию за последние пять лет позволила сохранить более двух тысяч детей. В центре врачи и медперсонал будут обучаться взаимодействию с пациентами, а беременные смогут получать необходимые консультации. Губернатор Вадим Шумков лично уделяет особое внимание демографической ситуации в регионе. Действует программа по повышению рождаемости на период до 2026 года.