08 января 2024
07 января 2024

В Кургане планируют открыть Центр женского здоровья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Центр будет работать по принципу «одного окна» Фото:

В Кургане в 2024 году планируют открыть Центр женского здоровья, который будет работать по принципу «одного окна». Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков.

«В 2024 году после ремонта здания и оснащения его необходимым оборудованием будет создан Центр женского здоровья. Он будет работать для женщин по принципу «одного окна», — рассказал Шумков в интервью ТАСС.

Создание единого Центра для женщин направлено для повышения рождаемости в Курганской области. По данным правительства, активная работа по доабортному консультированию за последние пять лет позволила сохранить более двух тысяч детей. В центре врачи и медперсонал будут обучаться взаимодействию с пациентами, а беременные смогут получать необходимые консультации. Губернатор Вадим Шумков лично уделяет особое внимание демографической ситуации в регионе. Действует программа по повышению рождаемости на период до 2026 года.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в 2024 году планируют открыть Центр женского здоровья, который будет работать по принципу «одного окна». Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «В 2024 году после ремонта здания и оснащения его необходимым оборудованием будет создан Центр женского здоровья. Он будет работать для женщин по принципу «одного окна», — рассказал Шумков в интервью ТАСС. Создание единого Центра для женщин направлено для повышения рождаемости в Курганской области. По данным правительства, активная работа по доабортному консультированию за последние пять лет позволила сохранить более двух тысяч детей. В центре врачи и медперсонал будут обучаться взаимодействию с пациентами, а беременные смогут получать необходимые консультации. Губернатор Вадим Шумков лично уделяет особое внимание демографической ситуации в регионе. Действует программа по повышению рождаемости на период до 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...