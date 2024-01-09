Тюменские власти взрастят собственных медийщиков в подшефном регионе

09 января 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Отличившиеся ученики получат возможность работать в Сибинформбюро, рассказал Павел Девайкин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские власти хотят обучить в подшефном Краснодоне (ЛНР) собственных медийщиков и журналистов из числа местной молодежи. Эту задачу поручили работающему в городе корпункту тюменского медиахолдинга Сибинформбюро. Подробности URA.RU рассказал куратор проекта, руководитель холдинга и депутат гордумы Тюмени Павел Девайкин. «Наши коллеги-журналисты и операторы с июля месяца работают, в очень тесном контакте и с администрацией Краснодона и Краснодонского района, и с коллегами-журналистами, и с тюменскими организациями, которые сейчас оказывают шефскую помощь. В процессе общения с представителями администрации, с активной молодежью родилась идея — создать медиашколу», — поделился Девайкин. Предполагается, что отличившиеся ученики получат возможность работать в Сибинформбюро. Ежедневно от них приходит по несколько материалов в день. Павел Девайкин избрался в гордуму Тюмени в сентябре 2023 года.

Тюменские власти хотят обучить в подшефном Краснодоне (ЛНР) собственных медийщиков и журналистов из числа местной молодежи. Эту задачу поручили работающему в городе корпункту тюменского медиахолдинга Сибинформбюро. Подробности URA.RU рассказал куратор проекта, руководитель холдинга и депутат гордумы Тюмени Павел Девайкин. «Наши коллеги-журналисты и операторы с июля месяца работают, в очень тесном контакте и с администрацией Краснодона и Краснодонского района, и с коллегами-журналистами, и с тюменскими организациями, которые сейчас оказывают шефскую помощь. В процессе общения с представителями администрации, с активной молодежью родилась идея — создать медиашколу», — поделился Девайкин. Предполагается, что отличившиеся ученики получат возможность работать в Сибинформбюро. Ежедневно от них приходит по несколько материалов в день. Павел Девайкин избрался в гордуму Тюмени в сентябре 2023 года.