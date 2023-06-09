В Перми открылась масштабная выставка «Оружие Победы»

10 июня 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Экспозиция будет доступна с 11 июня по 20 октября 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми в рамках патриотического фестиваля «Оружие Победы» прошло открытие масштабной экспозиции. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов, член федерального оргкомитета «Пермь 300» Сергей Кущенко и другие. Об этом сообщается в пресс-службе правительства региона. «Участники ознакомились с экспозицией, на которой представлено более 400 экземпляров. Среди них есть крупногабаритная техника, а также другая продукция военного и гражданского назначения, документы, плакаты и т. д. Большинство экспонатов впервые доступны для просмотра, так как ранее находились в музейных хранениях, корпоративных и научных экспозициях. Некоторые экспонаты, которые были утеряны, восстановлены в виде копий», — сообщается на сайте правительства. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что Прикамье на протяжении всей истории «было территорией, на которой куется оружие побед». По его словам, многие мероприятия празднования 300-летнего юбилея Перми посвящены воспитанию молодого поколения и памяти о подвигах героев. «Благодарю наших земляков, которые трудятся на заводах, защищают нашу страну во время специальной военной операции. Спасибо тем, кто участвовал в создании выставки „Оружие Победы“. Она важна, особенно для младшего поколения», — подчеркнул Махонин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми в рамках патриотического фестиваля «Оружие Победы» прошло открытие масштабной экспозиции. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов, член федерального оргкомитета «Пермь 300» Сергей Кущенко и другие. Об этом сообщается в пресс-службе правительства региона. «Участники ознакомились с экспозицией, на которой представлено более 400 экземпляров. Среди них есть крупногабаритная техника, а также другая продукция военного и гражданского назначения, документы, плакаты и т. д. Большинство экспонатов впервые доступны для просмотра, так как ранее находились в музейных хранениях, корпоративных и научных экспозициях. Некоторые экспонаты, которые были утеряны, восстановлены в виде копий», — сообщается на сайте правительства. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что Прикамье на протяжении всей истории «было территорией, на которой куется оружие побед». По его словам, многие мероприятия празднования 300-летнего юбилея Перми посвящены воспитанию молодого поколения и памяти о подвигах героев. «Благодарю наших земляков, которые трудятся на заводах, защищают нашу страну во время специальной военной операции. Спасибо тем, кто участвовал в создании выставки „Оружие Победы“. Она важна, особенно для младшего поколения», — подчеркнул Махонин.