Военкор Коц назвал главные болевые точки России в зоне СВО

Военкор Коц: Украина приступила к новой тактике из-за наступления России

10 января 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ могут обстреливать Белгород с помощью Himars, сказал Андрей Коц Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основные болевые точки для России в зоне спецоперации находятся возле Марьинки, Авдеевки и Артемовска (ДНР), где ВСУ встали в глухую оборону, а также Харьковско-Белгородское направление. Об этом рассказал URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц, отметив, что Украина будет стараться наносить как можно больше урона во время российских контратак. «Я не согласен, когда говорят, что в ВСУ выдохлись, потеряли весь свой военный потенциал и вот-вот рухнут. Они как боксер, который во время боя начинает понимать, что проигрывает по очкам и уходит в глухую оборону, пытаясь поймать соперника на контратаках. То есть они сейчас будут сидеть и ждать, где мы пойдем, и будут пытаться нанести нам как можно больше урона. Это уже происходит на Донецком направлении, где мы зачистили Марьинку, сейчас идем на запад в сторону Курахово. Это происходит и под Авдеевкой, где мы с севера и с юга пытаемся взять этот город в клещи. Это происходит к югу от Артемовска по линии Клещевка- Курдюмовка-Андреевка, где также противник стоит в глухой обороне», — сказал Андрей Коц, Пока Россия справляется с обороной Украины, отметил военкор. «Мы пытаемся их продавить. Да, нам это удается, но темпы, конечно, невысоки, тем более сейчас зима. Все достаточно сложно в плане логистики стало и обустройства оборонительных позиций», — объяснил собеседник агентства. По его словам, наиболее опасно сейчас на Белгородско-Харьковском направлении. «Самая главная болевая точка — это Белгород. Напомню, 25 человек погибло 30 декабря. Такой удар мы еще не пропускали. Расстояние от Белгорода до Харькова по прямой 70 километров. Управляемые реактивные снаряды для РСЗО Himars бьют максимум на 84 километра. То есть ВСУ могут просто в Харькове, в городской застройке разместить эти пусковые установки и бить ими по Белгороду», — подчеркнул эксперт. Коц считает, что выход из этой ситуации есть. «Чтобы это предотвратить, нужно брать Харьков. Решимся мы на это, и когда мы решимся, я пока сказать не могу, но опыта взятия городов-миллионников у нас пока еще нет. Можно вспомнить 400-тысячный Мариуполь. ВСУ уже доказали, что они предпочитают обороняться в крупных городах, втягивать нас в уличные бои и прикрываться жителями, как живым щитом», — заключил военный корреспондент. Российские военные в начале 2024 года активизировали штурм по всем направлениям Авдеевки. Была освобождена Марьинка и началось продвижение в сторону Курахово. ВСУ же активно обстреливают Белгород. Активные удары начались в декабре и продолжились в новогодние праздники. Как отметил представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина это делает, поскольку киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основные болевые точки для России в зоне спецоперации находятся возле Марьинки, Авдеевки и Артемовска (ДНР), где ВСУ встали в глухую оборону, а также Харьковско-Белгородское направление. Об этом рассказал URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц, отметив, что Украина будет стараться наносить как можно больше урона во время российских контратак. «Я не согласен, когда говорят, что в ВСУ выдохлись, потеряли весь свой военный потенциал и вот-вот рухнут. Они как боксер, который во время боя начинает понимать, что проигрывает по очкам и уходит в глухую оборону, пытаясь поймать соперника на контратаках. То есть они сейчас будут сидеть и ждать, где мы пойдем, и будут пытаться нанести нам как можно больше урона. Это уже происходит на Донецком направлении, где мы зачистили Марьинку, сейчас идем на запад в сторону Курахово. Это происходит и под Авдеевкой, где мы с севера и с юга пытаемся взять этот город в клещи. Это происходит к югу от Артемовска по линии Клещевка- Курдюмовка-Андреевка, где также противник стоит в глухой обороне», — сказал Андрей Коц, Пока Россия справляется с обороной Украины, отметил военкор. «Мы пытаемся их продавить. Да, нам это удается, но темпы, конечно, невысоки, тем более сейчас зима. Все достаточно сложно в плане логистики стало и обустройства оборонительных позиций», — объяснил собеседник агентства. По его словам, наиболее опасно сейчас на Белгородско-Харьковском направлении. «Самая главная болевая точка — это Белгород. Напомню, 25 человек погибло 30 декабря. Такой удар мы еще не пропускали. Расстояние от Белгорода до Харькова по прямой 70 километров. Управляемые реактивные снаряды для РСЗО Himars бьют максимум на 84 километра. То есть ВСУ могут просто в Харькове, в городской застройке разместить эти пусковые установки и бить ими по Белгороду», — подчеркнул эксперт. Коц считает, что выход из этой ситуации есть. «Чтобы это предотвратить, нужно брать Харьков. Решимся мы на это, и когда мы решимся, я пока сказать не могу, но опыта взятия городов-миллионников у нас пока еще нет. Можно вспомнить 400-тысячный Мариуполь. ВСУ уже доказали, что они предпочитают обороняться в крупных городах, втягивать нас в уличные бои и прикрываться жителями, как живым щитом», — заключил военный корреспондент. Российские военные в начале 2024 года активизировали штурм по всем направлениям Авдеевки. Была освобождена Марьинка и началось продвижение в сторону Курахово. ВСУ же активно обстреливают Белгород. Активные удары начались в декабре и продолжились в новогодние праздники. Как отметил представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина это делает, поскольку киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов.