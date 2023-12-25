25 декабря 2023

Курганцы продают советский гардероб, как в сериале «Слово пацана». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
В Кургане распродают вещи, как в сериале «Слово пацана» Фото:

Курганцы распродают вещи, похожие на одежду главных героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В советском гардеробе есть кепка-сеточка USA САLIFОRNIА и олимпийка. Информация об этом размещена на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Keпка ceтoчкa USА САLIFОRNIА из cеpиала „Cлoвo пацaна“. Личная встреча в Kургане», — говорится в одном из объявлений. «Олимпийка Маратика из сеpиалa „Слово пацана“. Количество ограничено», — указано в другом объявлении. Также на сайте продаются советские шапки-петушки с надписью «Спорт», мохеровый шарф и женская шапка из песца эпохи СССР.

Ранее URA.RU писало, что «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом года по версии Mail.ru. Главный герой сериала, актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата Адидаса-младшего, был признан любимым персонажем среди зрителей.

Подобную кепку-сеточку USA в сериале «Слово пацана» носил персонаж Марат Адидас-младший
Подобную кепку-сеточку USA в сериале «Слово пацана» носил персонаж Марат Адидас-младший
Шапка-петушок «Спорт» эпохи СССР
Шапка-петушок «Спорт» эпохи СССР
В подобной олимпийке в сериале «Слово пацана» снимался актер Рузиль Минекаев
В подобной олимпийке в сериале «Слово пацана» снимался актер Рузиль Минекаев

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Курганцы распродают вещи, похожие на одежду главных героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В советском гардеробе есть кепка-сеточка USA САLIFОRNIА и олимпийка. Информация об этом размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Keпка ceтoчкa USА САLIFОRNIА из cеpиала „Cлoвo пацaна“. Личная встреча в Kургане», — говорится в одном из объявлений. «Олимпийка Маратика из сеpиалa „Слово пацана“. Количество ограничено», — указано в другом объявлении. Также на сайте продаются советские шапки-петушки с надписью «Спорт», мохеровый шарф и женская шапка из песца эпохи СССР. Ранее URA.RU писало, что «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом года по версии Mail.ru. Главный герой сериала, актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата Адидаса-младшего, был признан любимым персонажем среди зрителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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