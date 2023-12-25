Общество Курганцы продают советский гардероб, как в сериале «Слово пацана». Скрин 26 декабря 2023 в 13:09 Размер текста - 17 + В Кургане распродают вещи, как в сериале «Слово пацана» Фото: пресс-служба «Ростелеком» Курганцы распродают вещи, похожие на одежду главных героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В советском гардеробе есть кепка-сеточка USA САLIFОRNIА и олимпийка. Информация об этом размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Keпка ceтoчкa USА САLIFОRNIА из cеpиала „Cлoвo пацaна“. Личная встреча в Kургане», — говорится в одном из объявлений. «Олимпийка Маратика из сеpиалa „Слово пацана“. Количество ограничено», — указано в другом объявлении. Также на сайте продаются советские шапки-петушки с надписью «Спорт», мохеровый шарф и женская шапка из песца эпохи СССР. Ранее URA.RU писало, что «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом года по версии Mail.ru. Главный герой сериала, актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата Адидаса-младшего, был признан любимым персонажем среди зрителей. Подобную кепку-сеточку USA в сериале «Слово пацана» носил персонаж Марат Адидас-младший Скрин: сайт бесплатных объявлений Шапка-петушок «Спорт» эпохи СССР Скрин: сайт бесплатных объявлений В подобной олимпийке в сериале «Слово пацана» снимался актер Рузиль Минекаев Скрин: сайт бесплатных объявлений Курганцы распродают вещи, похожие на одежду главных героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В советском гардеробе есть кепка-сеточка USA САLIFОRNIА и олимпийка. Информация об этом размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Keпка ceтoчкa USА САLIFОRNIА из cеpиала „Cлoвo пацaна“. Личная встреча в Kургане», — говорится в одном из объявлений. «Олимпийка Маратика из сеpиалa „Слово пацана“. Количество ограничено», — указано в другом объявлении. Также на сайте продаются советские шапки-петушки с надписью «Спорт», мохеровый шарф и женская шапка из песца эпохи СССР. Ранее URA.RU писало, что «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом года по версии Mail.ru. Главный герой сериала, актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата Адидаса-младшего, был признан любимым персонажем среди зрителей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям