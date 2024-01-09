В Муравленко (ЯНАО) спасатели эвакуировали технику и потушили пожар в арочнике на улице Украинских рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЯНАО.
«На момент прибытия спасателей на место вызова наблюдался густой черный дым. Людей внутри здания не было, пожарные незамедлительно приступили к эвакуации техники, которая располагалась внутри арочника. Угрозы рядом стоящим зданиям не было.», — рассказали в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО.
Благодаря оперативным действиям пожарных, огню не удалось перекинуться на соседние строения, огонь повредил 50 квадратных метров кровли. Спасатели эвакуировали пять грузовых и один легковой автомобиль.
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