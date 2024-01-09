09 января 2024

В ЯНАО пожарные ликвидировали пожар в арочном ангаре. Фото

В Муравленко пожарные спасли от огня пять грузовых и один легковой автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения МЧС на территории ТЦ ГиперСити. Курган, мчс, пожарный шланг, огонь, учения мчс
Спасатели эвакуировали шесть единиц автотранспорта Фото:

В Муравленко (ЯНАО) спасатели эвакуировали технику и потушили пожар в арочнике на улице Украинских рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЯНАО.

«На момент прибытия спасателей на место вызова наблюдался густой черный дым. Людей внутри здания не было, пожарные незамедлительно приступили к эвакуации техники, которая располагалась внутри арочника. Угрозы рядом стоящим зданиям не было.», — рассказали в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО.

Благодаря оперативным действиям пожарных, огню не удалось перекинуться на соседние строения, огонь повредил 50 квадратных метров кровли. Спасатели эвакуировали пять грузовых и один легковой автомобиль.

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В Муравленко (ЯНАО) спасатели эвакуировали технику и потушили пожар в арочнике на улице Украинских рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЯНАО. «На момент прибытия спасателей на место вызова наблюдался густой черный дым. Людей внутри здания не было, пожарные незамедлительно приступили к эвакуации техники, которая располагалась внутри арочника. Угрозы рядом стоящим зданиям не было.», — рассказали в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО. Благодаря оперативным действиям пожарных, огню не удалось перекинуться на соседние строения, огонь повредил 50 квадратных метров кровли. Спасатели эвакуировали пять грузовых и один легковой автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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