Курганцы сами содержат дорогу, которой нет в планах ремонта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВЫБОРЫ 2018. Досрочное голосование на выборах президента РФ в деревне Кенчурка, Свердловская область, зима, деревня, сельская местность, зимняя дорога, кенчурка
Жители курганского села вынуждены сами выравнивать и чистить дорогу Фото:

Жители деревни Вишнякова в Альменевском округе (Курганская область) вынуждены самостоятельно выравнивать и чистить единственную дорогу, по которой они ездят в центр за продуктами и в больницу. Информация об этом опубликована в группе «Народный фронт/Курганская область» в соцсети «ВКонтакте».

«В межсезонье на 13 километров дороги жителям деревни Вишнякова приходится тратить до полутора часов времени, чтобы купить продуктов или лекарств в аптеке, попасть к врачу на прием в больницу. Люди сами на тракторе разравнивают дорогу, так как чиновники не включили ее в план ремонта», — сообщили в посте общественники, ссылаясь на обращение жителей.

В посте представители Народного фронта уточнили, что иногда даже работники почтовой службы не могут добраться до Вишняково из-за бездорожья. Общественники пообещали взять ситуацию с дорогой на контроль.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Альменевского округа. Ответ ожидается.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители деревни Вишнякова в Альменевском округе (Курганская область) вынуждены самостоятельно выравнивать и чистить единственную дорогу, по которой они ездят в центр за продуктами и в больницу. Информация об этом опубликована в группе «Народный фронт/Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». «В межсезонье на 13 километров дороги жителям деревни Вишнякова приходится тратить до полутора часов времени, чтобы купить продуктов или лекарств в аптеке, попасть к врачу на прием в больницу. Люди сами на тракторе разравнивают дорогу, так как чиновники не включили ее в план ремонта», — сообщили в посте общественники, ссылаясь на обращение жителей. В посте представители Народного фронта уточнили, что иногда даже работники почтовой службы не могут добраться до Вишняково из-за бездорожья. Общественники пообещали взять ситуацию с дорогой на контроль. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Альменевского округа. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...