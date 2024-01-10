Жители курганского села вынуждены сами выравнивать и чистить дорогу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители деревни Вишнякова в Альменевском округе (Курганская область) вынуждены самостоятельно выравнивать и чистить единственную дорогу, по которой они ездят в центр за продуктами и в больницу. Информация об этом опубликована в группе «Народный фронт/Курганская область» в соцсети «ВКонтакте».

«В межсезонье на 13 километров дороги жителям деревни Вишнякова приходится тратить до полутора часов времени, чтобы купить продуктов или лекарств в аптеке, попасть к врачу на прием в больницу. Люди сами на тракторе разравнивают дорогу, так как чиновники не включили ее в план ремонта», — сообщили в посте общественники, ссылаясь на обращение жителей.

В посте представители Народного фронта уточнили, что иногда даже работники почтовой службы не могут добраться до Вишняково из-за бездорожья. Общественники пообещали взять ситуацию с дорогой на контроль.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Альменевского округа. Ответ ожидается.