Бывшая жена политика из Кургана не смогла засудить банк за ошибку с долларами

Бывшая жена политика Цховребова не смогла засудить банк в Кургане

Экс-супруга курганского депутата облдумы проиграла иск банку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-супруга депутата Курганской областной думы Роина Цховребова проиграла иск к Росбанку после того, как ее дочь в Лондоне не смогла получить тысячи долларов на свой счет. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил оставить без удовлетворения иск Надежды Александровны Цховребовой к ПАО Росбанк о взыскании 4 950 долларов США и компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда.

В судебных материалах говорится о том, что Надежда Цховребова после консультации с менеджером Росбанка отправила 4 950 долларов на счет своей дочери в банк «Револют» в Лондон. Однако дочь получить перевод не смогла, поскольку деньги не были зачислены на ее счет. При этом, на счет истца доллары также не вернулись. Ситуация осложнилась из-за международных санкций, когда банки в России отключили от системы Swift.

Корреспонденту URA.RU не удалось получить комментарий Надежды Цховребовой по теме публикации. В распоряжении редакции нет ее номера телефона и электронной почты.

По данным источников, Цховребов развелся с женой еще в 2005 году. Она проживет в Кургане, а он в Куртамыше. При этом дочь Цховребова уехала в Лондон в 2005 году, а он стал депутатом облдумы в 2020 году.