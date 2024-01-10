10 января 2024

Бывшая жена политика из Кургана не смогла засудить банк за ошибку с долларами

Бывшая жена политика Цховребова не смогла засудить банк в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доллары США. Валюта. Курган, валюта, деньги, доллары
Экс-супруга курганского депутата облдумы проиграла иск банку Фото:

Экс-супруга депутата Курганской областной думы Роина Цховребова проиграла иск к Росбанку после того, как ее дочь в Лондоне не смогла получить тысячи долларов на свой счет. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил оставить без удовлетворения иск Надежды Александровны Цховребовой к ПАО Росбанк о взыскании 4 950 долларов США и компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда.

В судебных материалах говорится о том, что Надежда Цховребова после консультации с менеджером Росбанка отправила 4 950 долларов на счет своей дочери в банк «Револют» в Лондон. Однако дочь получить перевод не смогла, поскольку деньги не были зачислены на ее счет. При этом, на счет истца доллары также не вернулись. Ситуация осложнилась из-за международных санкций, когда банки в России отключили от системы Swift.

Корреспонденту URA.RU не удалось получить комментарий Надежды Цховребовой по теме публикации. В распоряжении редакции нет ее номера телефона и электронной почты.

По данным источников, Цховребов развелся с женой еще в 2005 году. Она проживет в Кургане, а он в Куртамыше. При этом дочь Цховребова уехала в Лондон в 2005 году, а он стал депутатом облдумы в 2020 году.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-супруга депутата Курганской областной думы Роина Цховребова проиграла иск к Росбанку после того, как ее дочь в Лондоне не смогла получить тысячи долларов на свой счет. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил оставить без удовлетворения иск Надежды Александровны Цховребовой к ПАО Росбанк о взыскании 4 950 долларов США и компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда. В судебных материалах говорится о том, что Надежда Цховребова после консультации с менеджером Росбанка отправила 4 950 долларов на счет своей дочери в банк «Револют» в Лондон. Однако дочь получить перевод не смогла, поскольку деньги не были зачислены на ее счет. При этом, на счет истца доллары также не вернулись. Ситуация осложнилась из-за международных санкций, когда банки в России отключили от системы Swift. Корреспонденту URA.RU не удалось получить комментарий Надежды Цховребовой по теме публикации. В распоряжении редакции нет ее номера телефона и электронной почты. По данным источников, Цховребов развелся с женой еще в 2005 году. Она проживет в Кургане, а он в Куртамыше. При этом дочь Цховребова уехала в Лондон в 2005 году, а он стал депутатом облдумы в 2020 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...