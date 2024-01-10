В школах Кургана отменили занятия из-за холодов

11 января 2024 в 06:04 Размер текста - 17 +

В Кургане учащиеся с первого по четвертый класс не пойдут в школу из-за мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школах Кургана 11 января из-за низкой температуры воздуха отменили занятия учащихся первой смены с 1 по 4 класс включительно. Информация об этом опубликована на сайте Курганского гидрометцентра. «Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана. В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся с 1 по 4 класс включительно, первой смены отменяются. В 6 часов в Кургане -26 градусов. Ветер 2 м/сек. Ощущаемая температура -33 градуса. Температура будет понижаться до 8-9 часов утра», — указано в сообщении. Ранее Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил о том, что ночью 11 января ожидается похолодание до -34 градусов. По данным ЦГМС прогнозировался юго-западный ветер 5-10 метров в секунду.

В школах Кургана 11 января из-за низкой температуры воздуха отменили занятия учащихся первой смены с 1 по 4 класс включительно. Информация об этом опубликована на сайте Курганского гидрометцентра. «Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана. В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся с 1 по 4 класс включительно, первой смены отменяются. В 6 часов в Кургане -26 градусов. Ветер 2 м/сек. Ощущаемая температура -33 градуса. Температура будет понижаться до 8-9 часов утра», — указано в сообщении. Ранее Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил о том, что ночью 11 января ожидается похолодание до -34 градусов. По данным ЦГМС прогнозировался юго-западный ветер 5-10 метров в секунду.