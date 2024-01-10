10 января 2024

В школах Кургана отменили занятия из-за холодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Челябинск, холод, зима, погода, климат, мороз, пар
В Кургане учащиеся с первого по четвертый класс не пойдут в школу из-за мороза Фото:

В школах Кургана 11 января из-за низкой температуры воздуха отменили занятия учащихся первой смены с 1 по 4 класс включительно. Информация об этом опубликована на сайте Курганского гидрометцентра.

«Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана. В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся с 1 по 4 класс включительно, первой смены отменяются. В 6 часов в Кургане -26 градусов. Ветер 2 м/сек. Ощущаемая температура -33 градуса. Температура будет понижаться до 8-9 часов утра», — указано в сообщении.

Ранее Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил о том, что ночью 11 января ожидается похолодание до -34 градусов. По данным ЦГМС прогнозировался юго-западный ветер 5-10 метров в секунду.

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В школах Кургана 11 января из-за низкой температуры воздуха отменили занятия учащихся первой смены с 1 по 4 класс включительно. Информация об этом опубликована на сайте Курганского гидрометцентра. «Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана. В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся с 1 по 4 класс включительно, первой смены отменяются. В 6 часов в Кургане -26 градусов. Ветер 2 м/сек. Ощущаемая температура -33 градуса. Температура будет понижаться до 8-9 часов утра», — указано в сообщении. Ранее Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил о том, что ночью 11 января ожидается похолодание до -34 градусов. По данным ЦГМС прогнозировался юго-западный ветер 5-10 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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