11 января 2024

Экс-главу курганского района Малышева ждет новый суд по иску о возмещении ущерба

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский суд рассмотрит дело о выплате ущерба за жилье для сирот Фото:

В Курганском областном суде пройдет повторное апелляционное слушание по делу о возмещении ущерба в отношении бывшего главы Катайского района Юрия Малышева и бизнесмена-строителя. Дело будут пересматривать по решению кассационного суда. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Гражданские дела — апелляция. Категория — иски о возмещении ущерба», — говорится в картотеке курганского облсуда. Одним из ответчиков выступает экс-глава Катайского района Юрий Малышев.

Дело будут пересматривать из-за отмены первого апелляционного определения. В конце августа прошлого года суд освободил экс-главу от солидарной выплаты ущерба в размере более 3 млн рублей. Прежде экс-главу администрации района обязали вместе с подрядчиком заплатить за некачественное жилье для сирот, которое Малышев принял у застройщика в 2016 году.

Ранее URA.RU сообщало, что суд разрешил экс-главе района не платить ущерб по делу о приемке некачественных квартир. Первоначальное решение о выплате было решено отменить из-за пропуска сроков исковой давности.

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В Курганском областном суде пройдет повторное апелляционное слушание по делу о возмещении ущерба в отношении бывшего главы Катайского района Юрия Малышева и бизнесмена-строителя. Дело будут пересматривать по решению кассационного суда. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — апелляция. Категория — иски о возмещении ущерба», — говорится в картотеке курганского облсуда. Одним из ответчиков выступает экс-глава Катайского района Юрий Малышев. Дело будут пересматривать из-за отмены первого апелляционного определения. В конце августа прошлого года суд освободил экс-главу от солидарной выплаты ущерба в размере более 3 млн рублей. Прежде экс-главу администрации района обязали вместе с подрядчиком заплатить за некачественное жилье для сирот, которое Малышев принял у застройщика в 2016 году. Ранее URA.RU сообщало, что суд разрешил экс-главе района не платить ущерб по делу о приемке некачественных квартир. Первоначальное решение о выплате было решено отменить из-за пропуска сроков исковой давности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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