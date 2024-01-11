Экс-главу курганского района Малышева ждет новый суд по иску о возмещении ущерба

12 января 2024 в 08:38 Размер текста - 17 +

Курганский суд рассмотрит дело о выплате ущерба за жилье для сирот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганском областном суде пройдет повторное апелляционное слушание по делу о возмещении ущерба в отношении бывшего главы Катайского района Юрия Малышева и бизнесмена-строителя. Дело будут пересматривать по решению кассационного суда. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — апелляция. Категория — иски о возмещении ущерба», — говорится в картотеке курганского облсуда. Одним из ответчиков выступает экс-глава Катайского района Юрий Малышев. Дело будут пересматривать из-за отмены первого апелляционного определения. В конце августа прошлого года суд освободил экс-главу от солидарной выплаты ущерба в размере более 3 млн рублей. Прежде экс-главу администрации района обязали вместе с подрядчиком заплатить за некачественное жилье для сирот, которое Малышев принял у застройщика в 2016 году. Ранее URA.RU сообщало, что суд разрешил экс-главе района не платить ущерб по делу о приемке некачественных квартир. Первоначальное решение о выплате было решено отменить из-за пропуска сроков исковой давности.

В Курганском областном суде пройдет повторное апелляционное слушание по делу о возмещении ущерба в отношении бывшего главы Катайского района Юрия Малышева и бизнесмена-строителя. Дело будут пересматривать по решению кассационного суда. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — апелляция. Категория — иски о возмещении ущерба», — говорится в картотеке курганского облсуда. Одним из ответчиков выступает экс-глава Катайского района Юрий Малышев. Дело будут пересматривать из-за отмены первого апелляционного определения. В конце августа прошлого года суд освободил экс-главу от солидарной выплаты ущерба в размере более 3 млн рублей. Прежде экс-главу администрации района обязали вместе с подрядчиком заплатить за некачественное жилье для сирот, которое Малышев принял у застройщика в 2016 году. Ранее URA.RU сообщало, что суд разрешил экс-главе района не платить ущерб по делу о приемке некачественных квартир. Первоначальное решение о выплате было решено отменить из-за пропуска сроков исковой давности.