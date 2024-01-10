Аэропорт Кургана заставляют проверить сканеры для багажа на безопасность

11 января 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Пункты досмотра аэропорта должны получить оценку на соответствие санитарным правилам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Транспортная прокуратура обязала через суд провести проверку пунктов досмотра в курганском аэропорту. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. «Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на аэропорт получить заключения на лучевые досмотровые установки. Удовлетворенные судом требования прокурора должны быть выполнены не позднее июня 2024 года», — написал telegram-канал транспортной прокуратуры. Необходимость обращения прокурора в суд, по данным канала, возникла после проверки в АО «Аэропорт Курган», в ходе которой было установлено, что у семи досмотровых рентгенустановок отсутствуют заключения о соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения санитарным правилам. Транспортная прокуратура привлекла аэропорт к административной ответственности за нарушение законодательства.

Транспортная прокуратура обязала через суд провести проверку пунктов досмотра в курганском аэропорту. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. «Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на аэропорт получить заключения на лучевые досмотровые установки. Удовлетворенные судом требования прокурора должны быть выполнены не позднее июня 2024 года», — написал telegram-канал транспортной прокуратуры. Необходимость обращения прокурора в суд, по данным канала, возникла после проверки в АО «Аэропорт Курган», в ходе которой было установлено, что у семи досмотровых рентгенустановок отсутствуют заключения о соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения санитарным правилам. Транспортная прокуратура привлекла аэропорт к административной ответственности за нарушение законодательства.