10 января 2024

Аэропорт Кургана заставляют проверить сканеры для багажа на безопасность

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, багаж, споттинг, сканер, детская коляска
Пункты досмотра аэропорта должны получить оценку на соответствие санитарным правилам Фото:

Транспортная прокуратура обязала через суд провести проверку пунктов досмотра в курганском аэропорту. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

«Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на аэропорт получить заключения на лучевые досмотровые установки. Удовлетворенные судом требования прокурора должны быть выполнены не позднее июня 2024 года», — написал telegram-канал транспортной прокуратуры.

Необходимость обращения прокурора в суд, по данным канала, возникла после проверки в АО «Аэропорт Курган», в ходе которой было установлено, что у семи досмотровых рентгенустановок отсутствуют заключения о соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения санитарным правилам. Транспортная прокуратура привлекла аэропорт к административной ответственности за нарушение законодательства.

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Транспортная прокуратура обязала через суд провести проверку пунктов досмотра в курганском аэропорту. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. «Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на аэропорт получить заключения на лучевые досмотровые установки. Удовлетворенные судом требования прокурора должны быть выполнены не позднее июня 2024 года», — написал telegram-канал транспортной прокуратуры. Необходимость обращения прокурора в суд, по данным канала, возникла после проверки в АО «Аэропорт Курган», в ходе которой было установлено, что у семи досмотровых рентгенустановок отсутствуют заключения о соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения санитарным правилам. Транспортная прокуратура привлекла аэропорт к административной ответственности за нарушение законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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